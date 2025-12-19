Solenidade celebra conclusão de 21 mil estudantes do ensino fundamental

Foto: AURÉLIO ALVES ￼"CELEBRAR, Agradecer e Avançar" foi o tema do encontro

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, foi palco, na tarde desta quinta-feira, 18, da cerimônia que celebrou a conclusão de cerca de 21 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O evento marcou o encerramento de uma etapa decisiva da trajetória escolar dos alunos e a transição para o ensino médio.

Formação do ensino fundamental em evento realizado no CFO (Centro de Formação Olímpica). Crédito: AURÉLIO ALVES

A solenidade contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), da secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, além de outras autoridades.

Governador destaca políticas de permanência escolar

Durante o evento, o governador parabenizou os estudantes pela conclusão do ensino fundamental e destacou a importância do acolhimento dos jovens que ingressarão na rede estadual de ensino.

“Eu tenho uma esperança enorme em vocês. Confio demais nessa geração e acredito que vocês podem fazer diferente, podem ser a mudança de verdade”, afirmou Elmano.

Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza celebram formatura do Ensino Fundamental e entrada no Ensino Médio de 21 mil jovens. Crédito: AURÉLIO ALVES

No discurso, o governador também citou políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes na escola, das quais os jovens serão beneficiados já no próximo ano letivo, como o programa Pé-de-Meia, a entrega de tablets e de tênis escolares.

“Celebrar, Agradecer e Avançar”

A solenidade teve como tema “Celebrar, Agradecer e Avançar” e foi marcada como a maior mobilização estudantil já realizada pela Educação de Fortaleza, reunindo formandos do último ano do ensino fundamental. A programação contou com recepção musical, palestra com mensagens motivacionais e momentos de confraternização.

￼"CELEBRAR, Agradecer e Avançar" foi o tema do encontro Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito Evandro Leitão destacou o simbolismo do momento na vida dos estudantes e ressaltou os desafios superados ao longo da trajetória escolar.

“Este momento tem um simbolismo muito forte. Vocês são os verdadeiros protagonistas deste grande momento. Concluir o ensino fundamental não é apenas um dado estatístico. Para muitos desses jovens, é uma conquista coletiva, familiar e social”, afirmou.

Para Lara Jorana, 14, estudante da EMEIEF Nelson Mandela, no José Waltter, o evento marcou um momento significativo em sua trajetória estudantil. Concluinte do ensino fundamental II, a aluna afirma ter se sentido acolhida pelos professores.

"Foi um dos melhores anos da minha vida. Eu aprendi bastante e os professores me acolheram, foram ótimos", afirma.

Reconhecimento à comunidade escolar

A ação também prestou homenagem às famílias e aos profissionais da comunidade escolar, incluindo professores, coordenadores, diretores, porteiros, merendeiras, monitores de acesso, agentes de equidade e demais trabalhadores que acompanharam os estudantes ao longo do percurso.

Presente na cerimônia, Elisangela Monte, diretora da EMTI Professor Expedito Parente, localizada no bairro Siqueira, destacou a importância da celebração coletiva da conclusão do Ensino Fundamental II.

“Pela primeira vez a gente consegue celebrar, de fato, o encerramento do ensino fundamental para esses alunos. É um momento muito representativo e marcante na vida deles”, afirmou.

Ela também ressaltou os resultados educacionais alcançados pelos estudantes da rede municipal. “Temos um histórico de alunos aprovados no IFCE e em escolas profissionalizantes. São estudantes que alcançam muito sucesso”, completou.



O químico e professor de ciências da EMTI Professor Agerson Tabosa Pinto, Samuel Paz, revela que a experiência foi uma novidade gratificante. Durante seus três anos na escola, Samuel conta que a solenidade coletiva se diferenciou dos momentos de celebração anteriores, quando as escolas organizavam de forma independente.

“O evento é muito bacana, porque proporciona a todos os estudantes a comemoração de um momento ímpar. É o encerramento de um ciclo e vem para coroar essa trajetória”, concluiu.

Avanço na climatização das escolas da rede municipal de Fortaleza

Durante discurso direcionado aos estudantes, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), destacou o avanço da política de universalização da climatização nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Segundo o gestor, o número de unidades escolares com ar-condicionado dobrou ao longo de 2025.

De acordo com Evandro, apenas 15% das escolas da rede municipal possuíam climatização no início do ano letivo. Atualmente, esse percentual já chega a cerca de 30%.

“Hoje, cerca de 30% das escolas já estão climatizadas e, até o fim da nossa gestão, todas estarão. Isso também é valorização da educação”, afirmou o prefeito.

A rede municipal de ensino de Fortaleza conta com 621 unidades escolares, sendo 327 escolas municipais, 186 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 108 creches parceiras.

“No início do ano, ao visitar as escolas, percebemos que muitas ainda não tinham condições adequadas de climatização. Firmamos o compromisso de climatizar todas as escolas da rede municipal”, reforçou. (Colaborou Arthur Paz/Especial para O POVO)



