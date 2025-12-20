Logo O POVO+
500 crianças participam do 3º Natal Ceará Sem Fome
CIDADES

500 crianças participam do 3º Natal Ceará Sem Fome

Evento no Palácio da Abolição contou com atividades recreativas, apresentações culturais e entrega de brinquedos
3º Natal Ceará Sem Fome contou com atividades variadas, no Palácio da Abolição (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS 3º Natal Ceará Sem Fome contou com atividades variadas, no Palácio da Abolição

O Governo do Ceará realizou, na tarde desta sexta-feira, 19, a terceira edição do Natal Ceará Sem Fome, evento voltado a crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Programa Ceará Sem Fome e pela rede de acolhimento da Secretaria da Proteção Social (SPS) do Estado. A solenidade ocorreu nos jardins do Palácio da Abolição, em Fortaleza, e reuniu cerca de 500 crianças.

A programação teve início por volta das 16h com atividades recreativas, parque de brinquedos, distribuição de lanches, apresentações musicais. O encerramento contou a apresentação do Coral Natal de Luz Angelus, seguida da entrega de parte dos brinquedos arrecadados durante a Campanha Natal Ceará Sem Fome.

Segundo a primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa, Lia de Freitas, a campanha arrecadou cerca de 100 mil brinquedos “doados com muito cuidado e amor”.

Antes da entrega dos brinquedos, o governador Elmano de Freitas reforçou o significado simbólico do Natal ao lembrar que a data é lembrar “o amor ao próximo, especialmente aos que mais precisam. Esse amor não pode ser só palavra, tem que ser ação. Enquanto houver uma criança sem o que comer, nós não vamos nos acomodar”,

O secretário executivo da SPS, Ecildo Evangelista Filho, disse que as crianças beneficiadas nesta edição são atendidas por 16 equipamentos da rede socioassistencial, como acolhimentos institucionais, residências inclusivas e circos-escola.

Entre os participantes, a mãe solo Edilene de Jesus, moradora do Conjunto Palmeiras, destacou a importância do evento para a filha Jamile, de 10 anos: “Eu não tenho condições de proporcionar uma festa assim. Ver minha filha brincando, interagindo com outras crianças, é uma felicidade muito grande para mim”, disse.

Elinelda Vieira, presidente do projeto Caminho do Bem, uma das instituições atendidas pelo Ceará sem fome, destacou que o programa vai além da distribuição de refeições. “A gente não vê o programa só como um prato de comida, mas como oportunidade. Ele abre caminhos para qualificação, educação e acesso ao mercado de trabalho”, afirmou.

Das mais de 200 crianças atendidas pelo Caminho do Bem, Elinelda conseguiu levar 28 para o evento. Segundo ela, o momento foi muito esperado pelos pequenos. “Todas dizem numa boca só: ‘Foi um sonho’”, afirma

Joyciele Ferreira de Souza, de 8 anos, aproveitou a tarde indo em todos os brinquedos. Para ela a experiência foi marcante. “Tá muito legal! Eu tô brincando muito e comendo muito. Nunca tive uma festa de Natal assim.”, afirmou

Já Sofia de Araújo, de 6 anos, além dos brinquedos, ficou animada com a convivência com outras crianças. “Eu gostei muito porque tem muito brinquedo e muita criança. Tá muito divertido”, disse.

 

(Colaborou Arthur Paz/Especial para O POVO)

Confira mais fotos do evento

