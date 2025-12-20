Com dados parciais, Elmano projeta redução de 7% nos homicídios no Ceará em 2025

Foto: Fábio Lima Governador Elmano de Freitas (PT) na entrega do DHPP da Região Metropolitana de Fortaleza

O Ceará deve apresentar redução de 7% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) neste ano. A projeção é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), com base em números parciais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), ainda não apresentados.

Depois de um outubro com maior número de assassinatos no ano, a tendência de redução se apresentou em novembro, com 6% menos casos no acumulado de 2025.

“Nós, nesse momento, temos algo em torno de uma redução próxima de 7%. Achamos que pode fechar com uma redução de 7% de homicídios”, disse Elmano durante a entrega do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã dessa sexta-feira, 19, em Caucaia.

O balanço do CVLIs do ano deve ser finalizado nas próximas semanas. Elmano acredita que o cenário positivo estar ligado ao fortalecimento das Forças de Segurança, como a Polícia Militar e Civil e parceria com o Ministério Público do Ceará e Poder Judiciário.

A redução dos números também é prevista nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) que incluem crimes de roubos e furtos. O titular da SSPDS, Roberto Sá, acredita que o Estado deve fechar o ano com redução de 20%. No caso de roubos, o percentual está em 28% e furtos em 10%.

Para Sá, as estratégias de prevenção e repreensão que resultaram nos dados positivos de redução nos índices violentos, além disso levou a decisão de criar mais vagas no sistema penitenciário, visto que há mais suspeitos de crimes sendo presos no Estado.

Recentemente, Elmano afirmou que pretende ampliar o sistema prisional com a criação de 5 mil novas vagas até 2026, utilizando um modelo de presídios modulados. Modelo que permite a construção de unidades prisionais em um prazo mais curto, cerca de dez a 11 meses.

O Estado enfrenta organização criminosas poderosas. O governador afirmou que o número de pessoas presas no Estado passou de 21 mil para 25 mil no ano passado para este ano e disse que, neste ano, foram bloqueados R$ 2,2 bilhões ligados ao crime organizado.

Ainda de acordo com o governador, as facções não demonstram qualquer preocupação em aliciar os jovens em situação de vulnerabilidade.

“Eles não estão nem aí se estão aliciando um jovem de um bairro de Caucaia e outra organização criminosa está aliciando um jovem de outro bairro. No fim, colocam um jovem pobre, com poucas oportunidades, para matar outro jovem de outra comunidade”, afirmou.

Para ele, embora esses jovens estejam nessas condições, mas passam a integrar organizações criminosas eles passam a se tornar inimigo do Estado. "Se ele entrou numa organização criminosa e está ameaçando o nosso povo, infelizmente, ele se transformou no nosso inimigo e nós vamos ter que prender ele e botá-lo na cadeia", disse.

Departamento de Homicídios em Caucaia terá 31 investigadores

Inauguração do DHPP na Região Metropolitana, em Caucaia Crédito: Fábio Lima

Foi entregue na manhã desta sexta-feira, 19, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no município de Caucaia. A unidade será composta por quatro delegacias responsáveis por investigar os crimes violentos intencionais (CVLIs), os casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Ao todo, serão duas delegacias para Caucaia, uma para Maracanaú e para Maranguape, que atuarão, inicialmente, de 8h às 17 horas de segunda a sexta-feira. O Departamento contará com quatro delegados titulares e 31 investidores, segundo Elmano.

Para o governador, com o DHPP, a sociedade terá mais sensação de segurança, visto que o departamento buscar aumentar a estratégia na resolução dos crimes.

"Quando você tem a presença da Polícia Civil e ela consegue agir rápido, identificar o autor e prender esse autor, a população se sente mais segura, porque ela vê que alguém que tirou a vida de outra, ela tá sendo procurada, ela tá sendo perseguida e ela foi presa", disse.

O Departamento vai reunir todos os crimes registrados nos municípios de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, além de Pacatuba e Guaiuba. Os três primeiros integraram, no ano passado, a lista dos dez lugares mais violentos do País, sendo Maranguape ocupando o primeiro lugar do ranking, enquanto Caucaia e Maracanaú apareceram na 8ª e 9ª colocação.

De acordo com o governador, antes, uma única delegacia era responsável por investigar diversos crimes, como furtos, roubos e ameaças, além dos homicídios. Com o DHPP da Região Metropolitana, municípios passam a contar com delegacias focadas apenas nesse tipo de crime, que pode garantir a resolução dos casos com maior eficácia.

Conforme Sá, o equipamento inaugurado é parte de uma decisão baseada em inteligência. “Não tinha como não ter uma estratégia diferenciada para essa região”, disse. A SSPDS informou que, desde 2023, o Estado inaugurou dez delegacias e, até o fim do próximo ano, a previsão é de que outros três equipamentos sejam entregues.

Confira imagens

CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA ￼O balanço do CVLIs do ano deve ser finalizado nas próximas semanas Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL,19.12.2025: O governador Elmano defreitas entrega Delegacia de Homicídios Caucaia. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas (PT) na entrega do DHPP da Região Metropolitana de Fortaleza Crédito: Fábio Lima Inauguração do DHPP na Região Metropolitana, em Caucaia Crédito: Fábio Lima Cena de crime de homicídio registrado em setembro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Departamento de Homicídios terá 31 investigadores

Foi entregue na manhã de ontem, 19, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no município de Caucaia. A unidade será composta por quatro delegacias responsáveis por investigar os crimes violentos intencionais (CVLIs), os casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Ao todo, serão duas delegacias para Caucaia, uma para Maracanaú e para Maranguape, que atuarão, inicialmente, de 8h às 17 horas de segunda a sexta-feira. O Departamento contará com quatro delegados titulares e 31 investidores, segundo Elmano.

Para o governador, com o DHPP, a sociedade terá mais sensação de segurança, visto que o departamento buscar aumentar a estratégia na resolução dos crimes.

"Quando você tem a presença da Polícia Civil e ela consegue agir rápido, identificar o autor e prender esse autor, a população se sente mais segura, porque ela vê que alguém que tirou a vida de outra, ela tá sendo procurada, ela tá sendo perseguida e ela foi presa", disse.

O Departamento vai reunir todos os crimes registrados nos municípios de Caucaia, Maracanaú, Maranguape, além de Pacatuba e Guaiuba. Os três primeiros integraram, no ano passado, a lista dos dez lugares mais violentos do País, sendo Maranguape ocupando o primeiro lugar do ranking, enquanto Caucaia e Maracanaú apareceram na 8ª e 9ª colocação.

De acordo com o governador, antes, uma única delegacia era responsável por investigar diversos crimes, como furtos, roubos e ameaças, além dos homicídios. Com o DHPP da Região Metropolitana, municípios passam a contar com delegacias focadas apenas nesse tipo de crime, que pode garantir a resolução dos casos com maior eficácia.

Conforme Sá, o equipamento inaugurado é parte de uma decisão baseada em inteligência. "Não tinha como não ter uma estratégia diferenciada para essa região", disse. A SSPDS informou que, desde 2023, o Estado inaugurou dez delegacias e, até o fim do próximo ano, a previsão é de que outros três equipamentos sejam entregues.