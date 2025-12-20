Maracanaú lança mutirão para realizar 480 cirurgias até março de 2026

Foto: Samuel Setubal ￼120 cirurgias foram realizadas neste mês, segundo a Prefeitura

Em parceria com o Governo do Ceará, a Prefeitura de Maracanaú lançou, na tarde desta sexta-feira, 19, o programa “Mais Saúde: Mutirão de Cirurgias”, uma grande mobilização para a realização de cirurgias no Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda. A iniciativa tem como objetivo reduzir a fila de espera da população e prevê a realização de 480 procedimentos até março de 2026.

Governo do Ceará e Prefeitura de Maracanaú ampliam cirurgias eletivas para reduzir espera. Crédito: Samuel Setubal

A agenda contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, além de outras autoridades estaduais e municipais. O mutirão é realizado por meio da Prefeitura de Maracanaú, em parceria com o Governo do Estado e a União.

Redução das filas e alívio para as famílias

Durante o evento, o governador destacou o aumento significativo no número de cirurgias realizadas no Ceará nos últimos anos, ressaltando o esforço conjunto para reduzir o tempo de espera dos pacientes e aliviar a angústia das famílias.

Governador Elmano de Freitas e a Prefeitura de Maracanaú, Roberto Pessoa, lança o Crédito: Samuel Setubal

“O que nós queremos é que a gente possa, pelo menos nesse primeiro momento, diminuir o tempo que a pessoa está esperando. Cada cirurgia que é feita é uma família aliviada”, afirmou Elmano.

O mutirão em Maracanaú se soma a outras ações estaduais, como o “Dia C da Cirurgia”, promovido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que busca acelerar a realização de procedimentos cirúrgicos não urgentes em todo o estado.

Segundo o governador, o Ceará historicamente realizava cerca de 90 mil cirurgias por ano. Nos últimos períodos, esse número cresceu de forma expressiva, ultrapassando a marca de 155 mil procedimentos este ano. "Resultado de investimentos e parcerias com os municípios", comenta.

Prioridade para cirurgias gerais, urológicas e ginecológicas

De acordo com o prefeito Roberto Pessoa, 120 cirurgias já foram realizadas somente no mês de dezembro. O programa prioriza três áreas principais:



- Cirurgia geral, como hérnia e vesícula;

- Urologia, incluindo cirurgias de próstata;

- Ginecologia, como histerectomia e correção de prolapso uterino.

“Quando a cirurgia é preventiva, todo mundo ganha: o cidadão, que é o nosso foco maior. Ainda há muito trabalho pela frente, mas temos esperança e compromisso com a saúde da população”, afirmou o prefeito.

Estruturação do atendimento e segurança do paciente

A secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, celebrou o Programa e explicou que o esforço conjunto entre município, estado e União vai além da realização das cirurgias, envolvendo também a organização de todo o fluxo de atendimento.

Mutirão de cirurgias eletivas começa em Maracanaú com meta de 480 procedimentos. Crédito: Samuel Setubal

Segundo ela, a iniciativa garante exames, avaliações pré-operatórias e acompanhamento adequado, para que o paciente chegue à mesa de cirurgia com total segurança. “Nossa perspectiva é poder operar cada vez mais e não precisar mais fazer mutirão”, destacou a secretária.

Critérios de regulação e transparência

Para assegurar justiça e transparência no atendimento, o diretor do hospital, Pedro Coelho, explicou que a seleção dos pacientes segue rigorosamente o sistema de regulação.

“Os pacientes são encaminhados pela unidade básica de saúde mais próxima de casa e inseridos no sistema”, afirmou.

A fila considera dois critérios principais: a ordem cronológica, priorizando quem espera há mais tempo, e a gravidade clínica, garantindo que casos mais urgentes não sejam prejudicados.

Pacientes celebram atendimento após anos de espera

Aguardando há mais de três anos por uma cirurgia renal, o aposentado Francisco Camerino, de 76 anos, morador de Maracanaú, foi um dos mais de 100 pacientes atendidos em dezembro no Hospital Municipal. Ele esteve acompanhado da esposa, Norma Estela, de 74 anos, que expressou gratidão pelo atendimento recebido.

“Ele está bem, não sentiu nada. Foi uma cirurgia de sucesso, melhor do que a gente esperava”, relatou.

Francisco também comemorou o resultado do procedimento: “Eu não senti nada. A cirurgia foi maravilhosa”.



Novo centro cirúrgico amplia capacidade do hospital

Além do programa anunciado, o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú, prepara uma nova frente de atuação para reduzir de forma permanente o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública. Está em fase final de implantação um novo centro cirúrgico, projetado para garantir a realização contínua de cirurgias eletivas e fortalecer a capacidade assistencial da unidade.

A nova estrutura contará com quatro salas cirúrgicas, seis leitos de recuperação pós-anestésica (RPA) e equipamentos, incluindo sistemas de vídeo, focos cirúrgicos e macas novas, a fim de ampliar a segurança e a eficiência dos procedimentos.

Novo Centro Cirúrgico será entregue em 2026. Crédito: Samuel Setubal

Na tarde dessa sexta-feira, 19, o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, visitaram as instalações do novo centro cirúrgico. A obra física já foi concluída, e o hospital se encontra agora na etapa de instalação dos equipamentos e ajustes técnicos para o início das operações.

Referência regional em saúde, o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda atende atualmente cerca de 180 mil pacientes por ano. A unidade conta com 162 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e realiza mensalmente cerca de 10 mil atendimentos de urgência e emergência, além de aproximadamente 330 cirurgias e 290 partos, conforme dados da Prefeitura de Maracanaú.

De acordo com o diretor do hospital, Pedro Coelho, a expectativa é que o novo centro cirúrgico entre em funcionamento pleno no primeiro semestre de 2026, integrando de forma definitiva a estratégia de fortalecimento da assistência hospitalar no município.

