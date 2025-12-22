População espera impacto na economia

Segundo o pároco Felipe Calisto Martins, a estátua também deve impulsionar o turismo religioso e a economia local.

"Pela novidade e também pela localização. Estamos próximos de outras cidades de romaria, como Canindé. Quem passa pela BR-020 pode vir até aqui visitar. Isso envolve todo o comércio da Cidade, porque os moradores se preparam para receber os romeiros, com vendas, serviços, tudo o que a cidade oferece", explicou.

Moradora em frente ao início da ladeira que dá acesso ao alto do Serrote, Lili Lima, 33, acompanhou de perto as idas e vindas das obras da estátua de Santo Antônio. Desempregados, ela e o marido Valdemir veem na construção uma chance de melhorar de vida.

"Pretendo vender tercinhos, refrigerante, água. Aproveitar que agora, na frente de casa, surgiu uma oportunidade de renda, de trabalho", afirmou.

Outra obra religiosa em construção no Ceará é o complexo da Beata Benigna, em Santana do Cariri, com previsão de entrega em 2026. Em setembro deste ano, foi concluída a primeira etapa do complexo de São Francisco, em Canindé.

Somados aos investimentos no complexo de Santo Antônio, os três projetos recebem cerca de R$ 40 milhões do Governo do Estado.