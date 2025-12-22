Reserva da Foz do Rio Aracatiaçu é criada em Itarema e Amontada

Foto: Thiago Gaspar/Casa Civil Assinatura do decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Foz do Rio Aracatiaçu foi realizada neste domingo, 21

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Foz do Rio Aracatiaçu, que passa pelos municípios de Amontada e Itarema, foi criada ontem, 21, em solenidade na comunidade Barra das Moitas.

O decreto da Unidade de Conservação (UC) foi comemorado por moradores tradicionais e lideranças do movimento pela regularização fundiária na região.

"Além do título da terra, que nos dá segurança total, vem a reserva para varrer todos os parasitas que ainda tem, porque tem muitos. Para que a grilagem de terra não seja mais feita nessa comunidade", disse Pedro Neto, agricultor e líder comunitário do assentamento Barra das Moitas.

Descendente de uma das primeiras famílias a chegar em Moitas, Pedro Neto narrou a luta pela regularização da terra desde 1993, quando ameaçaram retirar as famílias do local para construção de redes de hotelaria, dragagem do rio, entre outras intervenções.

Em outubro de 2025, o Governo do Estado assinou acordo com a empresa Vila Moitas SPE para doação de parte do terreno a ser incorporado na reserva. Isso permitiu a regularização fundiária de 150 famílias de Barra das Moitas.

A Unidade de Conservação é a primeira do Ceará na categoria de reserva de desenvolvimento sustentável. Esse formato legal permite a utilização racional dos recursos naturais por parte das comunidades tradicionais, mas visa o equilíbrio e a preservação da natureza. São 12.553,14 hectares distribuídos em área continental (de terra) e área marinha.

Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, ressaltou que a construção da reserva foi feita em conjunto. "Nos últimos dois anos, trabalhamos na construção desta RDS, buscando um caminho viável para proteger e preservar essa riqueza que é a Barra das Moitas. Todo o processo foi realizado com escuta ativa da comunidade e um trabalho cuidadoso de preparação", destacou.

Além da criação da UC, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, neste domingo, 21, o investimento de R$ 23 milhões em ações para o fortalecimento do turismo comunitário da região de Moitas. Desse valor, R$ 3,2 milhões serão destinados a construção de píeres e platôs nas margens do rio Aracatiaçu.

"Essa comunidade tem um atrativo turístico e a gente ainda não tem dimensão do quanto isso aqui vai crescer de gente pelo mundo afora querendo vir conhecer vocês, querendo andar nessa praia, querendo comer o peixinho que eu comi aqui. Entendam que isto aqui que vocês têm tem um valor tão grande", disse Elmano.

O investimento, segundo o governador, será utilizado para revitalizar ruas, promover cursos de capacitação, auxiliar na construção de pousadas comunitárias e reformar igreja e praça principal da região.

"É um trabalho baseado no diálogo e aprovado pela população local. O que queremos é que a Barra das Moitas seja preservada e que cada morador possa se beneficiar desse turismo de forma sustentável", pontuou Eduardo Bismarck, secretário do Turismo do Ceará.