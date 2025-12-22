Santo Antônio "cria cabeça" e renova fé e esperança em Caridade

Foto: JÚLIO CAESAR Estátua de Santo Antônio teve a cabeça colocada. Obra ainda está inacabada

De praticamente qualquer ponto de Caridade, a 97,8 km de Fortaleza, e também para quem trafega pela BR-020 na altura do Município, é possível avistar a estátua de Santo Antônio. Agora, finalmente, com a cabeça no lugar.

No dia 15 de dezembro, após uma obra iniciada há 39 anos, a peça foi finalmente içada e instalada no corpo da imagem.

A novidade foi recebida com emoção e celebração pelos moradores. Para muitos, simboliza o fim do estigma da cidade do "santo sem cabeça", renovação da fé e esperança de fortalecimento do turismo e da economia de uma pequenina cidade com menos de 17 mil habitantes.

Conforme a Prefeitura de Caridade, a previsão é que a estátua seja concluída a tempo para os festejos de Santo Antônio, em junho de 2026.

A construção da estátua gigante de Santo Antônio começou em 1984, mas foi abandonada dois anos depois por falta de recursos. O abandono deu origem a uma situação inusitada: o corpo da imagem permaneceu no alto do morro, enquanto a cabeça ficou a cerca de três quilômetros de distância, hoje ocupando parte de uma rua e o terraço de uma casa.

Conforme reportagem publicada pelo O POVO em maio de 2025, a construção da estátua foi retomada em 2021 e a antiga estrutura foi demolida.

Com investimento de quase R$ 11 milhões, em pelo menos três contratos, por licitação, as obras tinham previsão de entrega para 2022. Contudo, os trabalhos enfrentaram novas interrupções, sendo a última fase ativa registrada em junho de 2024.

Mesmo em meio às obras, a professora Maria das Dores, 60, subiu de moto ao alto do Serrote do Cágado apenas para acompanhar, de mais perto, a construção da nova estátua.

"Ah, é uma felicidade muito grande, né? Foi um sonho que 'desmoronou' e agora, vendo ela sendo construída novamente, reativou novamente a esperança do nosso povo", diz Maria, devota de Santo Antônio.

No local, o escultor cearense Markus Moura, responsável pelo projeto, explicou que a imagem de Santo Antônio é formada a partir de uma estrutura em concreto armado, posteriormente revestida com vergalhões para dar forma à escultura. A estátua terá cerca de 36 metros de altura.

A representação trará o Santo segurando o Menino Jesus, que está sendo feito no local e estará sentado sobre uma Bíblia fechada. Do lado direito da estátua, estarão lírios, flor símbolo de Santo Antônio, e um terço.

A imagem está dentro de um complexo de 4,4 mil m². O espaço contará com mirante, capela, áreas comerciais, pátio, calçadão arborizado e acessos com escadas e rampas.

"No dia em que a cabeça foi colocada, a Cidade praticamente parou. Era algo que, infelizmente, muitos já estavam desacreditando por causa do tempo. Houve muita felicidade por ver esse sonho sendo realizado e por tirar essa marca de 'cidade do santo sem cabeça'", relata o pároco Felipe Calisto Martins.

O "santo sem cabeça" deu fama nacional à Caridade e impulsionou até uma obra de ficção. O livro "A cabeça do santo", da cearense Socorro Acioli, foi publicado em 2014 pela Companhia das Letras.

Enquanto isso, o crânio gigante da vida real permanece dentro do terraço da casa 25, rua 102, do bairro Conjunto Industrial, onde dona Antônia Cilda mora. Com normalidade, ela conta que comprou a casa há cerca de 12 anos, já com a estátua dentro.

"Ela já está muito deteriorada. Por isso decidiram fazer outra pra botar na nova estátua. Agora que colocaram a nova cabeça, tem mais gente vindo para cá, tiram fotos".