Três gerações celebram o equipamento público

"Nós temos muitas pessoas que chegam aqui e que já visitaram, que tiveram encontros afetivos", afirma a coordenadora-geral da Cidade da Criança, Socorro Timbó.

Uma das pessoas é Maria José Silva Bezerra, de 86 anos, que transformou a Cidade da Criança em um ponto de encontro para as três gerações de sua família. A filha, Maria Adriana Silva, 55, relembra com carinho a infância de visitas ao parque, e confirma que transformou a memória em tradição, perpetuada pelo neto de Maria José, o ator e produtor Lucas Nardi, 25.

"Desde pequena ela trouxe a gente para cá. No dia das crianças, no Natal… Sempre. Isso aqui é ela viver novamente e a gente reviver. E hoje também o meu filho ia se apresentar", diz Maria Adriana.

Para Nardi, a conexão trigeracional é motivo de orgulho. Se depender da família, a tradição continuará se revitalizando, como a própria Cidade da Criança, a cada nova geração.

"A nossa avó sempre passou pros filhos essa relação com a nossa cidade, com a nossa cultura, com as nossas programações. Somos de Fortaleza, a gente tem que consumir mais nossos espaços para que possamos aproveitar tudo isso que é nosso", aponta o neto. "E ela passou isso pra minha mãe, minha mãe passou para mim e a gente vai levando adiante esse legado".