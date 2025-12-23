Campanha Natal Sem Fome entra na reta final de arrecadação no Ceará

Foto: Divulgação Campanha iniciou em outubro

A 32ª edição da campanha Natal Sem Fome, iniciada em outubro, entrou na reta final de arrecadação no Ceará. As doações seguem até o dia 31 de dezembro, com pontos de coleta em Fortaleza e na Região Metropolitana. Neste ano, a meta é arrecadar 60 toneladas de alimentos, que serão destinadas a cerca de 300 instituições sociais no Estado.

LEIA TAMBÉM | 500 crianças participam do 3º Natal Ceará Sem Fome



Além da doação de gêneros alimentícios, a campanha também recebe contribuições em dinheiro, que são revertidas para a compra de cestas básicas. Veja como doar:

Considerada a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina, o Natal Sem Fome é promovido nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania. No Ceará, a mobilização é articulada pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), em parceria com o Banco do Nordeste, e acontece em todo o Nordeste, além dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Mais Nutrição

Outra iniciativa de combate à fome no Ceará é o programa Mais Nutrição, criado em 2019 pela Secretaria da Proteção Social (SPS), Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) e Instituto Agropolos.

O programa recebe diariamente alimentos in natura que estão e bom estado, mas com alguma imperfeição estética, vindos da Ceasa de Maracanaú e do Cariri. Esses alimentos são encaminhados às fábricas do programa, onde passam por triagem, higienização e processamento.

Após esse processo, os produtos são transformados em polpas de frutas e mixes desidratados, que se transformam em sopas nutritivas. Em seguida, os alimentos são distribuídos às entidades sociais cadastradas pela SPS.

Segundo informações do Governo do Estado, atualmente, 149 instituições estão cadastradas nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri, beneficiando mais de 54 mil cearenses em situação de vulnerabilidade social.

No fim de novembro deste ano, o Governo do Ceará com ajuda do Instituto Pacto Contra a Fome, foi contemplado com R$ 800 mil em um edital do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para a modernização dos Bancos de Alimentos do programa Mais Nutrição.

Mapa da Fome

Apesar dos avanços recentes no combate à fome no País, como a retirada do Brasil do Mapa da Fome, a insegurança alimentar ainda atinge milhões de brasileiros.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2023, 27,6% dos domicílios brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar, sendo que 9,4% vivenciaram a situação de forma moderada ou grave.

No Ceará, embora o Estado tenha registrado, em 2024, o menor índice de extrema pobreza desde 2012 — com mais de 275 mil pessoas saindo dessa condição nos últimos dois anos —, o problema da insegurança alimentar ainda é expressivo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 35,1% dos domicílios cearenses enfrentam algum nível de dificuldade no acesso regular e adequado a alimentos.

Como doar

As doações para o Natal Sem Fome podem ser feitas por qualquer pessoa, de forma individual, em grupo ou por empresas. As contribuições em dinheiro podem ser realizadas via PIX, pelo endereço inec@inec.org.br, com a identificação “Natal Sem Fome”, ou pelo site

Já a entrega de alimentos pode ser feita até o dia 31 de dezembro na sede do Inec, localizada na Avenida Ministro José Américo, nº 326, 6º andar, no bairro Cambeba, além dos pontos parceiros:

Agroamigo Banco do Nordeste (todas as unidades)

Crediamigo Banco do Nordeste (todas as unidades)

Rede Ancar (todos os North Shopping)

Supermercado Lagoa (todas as lojas)

Atacadão Lag (todas as lojas)

Sesi (todas as unidades Fortaleza e Maracanaú)

Supermercado Pinheiro (Cambeba, Mondubim, Washington Soares)

Tá Limpo (todas as lojas)

BNB Clube Fortaleza – Av. Santos Dumont, 3646 – Aldeota

Moura Dubeux – Stands de vendas

Federação dos Transportes (Fetrans) – Rua Dona Leopoldina, 1050 – Centro