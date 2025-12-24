Ceará deve ter céu parcialmente nublado com chuvas pontuais durante o Natal

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Há previsão de precipitações pontuais para quarta, 24, e quinta-feira, 25

Os cearenses deverão ter um Natal sem muitas ocorrências de chuvas este ano. Isso porque, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25, devem ter céu parcialmente nublado a aberto, com precipitações pontuais.

LEIA TAMBÉM | Maranguape é escolhido como município-piloto para vacinação contra dengue no Brasil

Durante a manhã de hoje, 24 , as precipitações continuam ainda de forma isolada nos litorais de Fortaleza e do Pecém, bem como no Maciço de Baturité, chegando também no litoral Norte,.

À tarde as precipitações diminuem, com chuvas de intensidade fraca no litoral Norte, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns. Todas as outras regiões do Estado terão tempo firme durante o dia. Não há previsão de chuvas para a noite de hoje, 24.

Para quem gosta de esticar a comemoração até depois da meia-noite, a previsão é de chuvas isoladas no Maciço de Baturité, no litoral de Fortaleza e litoral do Pecém.

As precipitações continuam leves durante a manhã no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém. Daí em diante, chuva apenas na região da Ibiapaba, durante a tarde de quinta, com tempo de parcialmente nublado a aberto nas demais regiões até o fim do dia.

De acordo com a Funceme, a estabilidade no Centro-Sul do Estado para os próximos dias é resultado do afastamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que estava sobrevoando a Bahia. O fenômeno foi o responsável pelas chuvas na região do Cariri registradas no início desta semana.

“Esse sistema é típico de pré-estação chuvosa, nos meses de dezembro e janeiro. Com isso, trouxe várias chuvas para o Estado, na região Oeste, Cariri e Ibiapaba. A tendência é de que esse sistema perca força e se afaste do Ceará. À medida que esse sistema perde força, as chuvas param de acontecer”, explica o meteorologista da Funceme, Leandro Valente.

Na faixa litorânea, as precipitações são causadas por fatores locais, como umidade, relevo e temperatura.

Confira previsão para cada dia:

Quarta-feira, 24/12/2025

Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém. No Maciço de Baturité, baixa possibilidade de chuva isolada.

Manhã: Céu variando de nublado a parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte.

Tarde: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na porção noroeste do estado.

Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Quinta-feira, 25/12/2025

Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém.

Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.

Noite: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.



LEIA TAMBÉM | CE: PRF reforça fiscalização em festividades de fim de ano

