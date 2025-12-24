Fortaleza terá mercado com até 70% de desconto para inscritos no Bolsa Família

Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio ilustrativo: Clientes compram no Mercado São Sebastião

A Prefeitura de Fortaleza assinou, nesta terça-feira, 23, a ordem de serviço para a construção do Mercado Fortaleza Sem Fome, local destinado ao comércio de produtos com até 70% de desconto em itens da agricultura familiar, higiene e limpeza.

LEIA TAMBÉM | Réveillon de Fortaleza: 1.900 policiais, 700 guardas municipais e alerta para afogamentos

O equipamento funcionará na antiga sede do colégio Cláudio Martins, na Parangaba, e será destinado a pais de alunos da rede municipal de ensino, inscritos no programa Bolsa Família.

O novo mercado faz parte do programa Fortaleza Sem Fome, e tem como objetivo fornecer itens mais baratos para pessoas em situação de vulnerabilidade social na Capital. A estimativa é de que as famílias de até 216 mil estudantes possam ser beneficiadas.

"A escola vai além da aprendizagem, ela está preocupada com a segurança alimentar das pessoas. Pais de estudantes serão clientes desse mercado e vamos ligar a questão da frequência escolar Terão direito a desconto no mercado os pais de estudantes que estiverem frequentando a escola. Caso o aluno deixe de comparecer às aulas, o familiar perde o direito à compra no mercado. O critério será similar ao que já acontece no Bolsa Família, onde o jovem perde o benefício caso pare de ir à escola . É uma ação inédita no Brasil", pontuou o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT).

Os descontos serão ofertados a partir de subsídios da Prefeitura de Fortaleza para a aquisição desses produtos. Espelhado no programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado, o mercado também firmará contratos com pequenos produtores para comprar e vender itens hortifrúti e demais alimentos mais em conta.

Questionada se já haviam contratos fechados com produtores, questões operacionais como quantos boxes terá o mercado e como comerciantes poderão se candidatar para venderem no local, a gestão afirmou que a obra ainda está no início e que os detalhes serão fechados nos próximos meses.

"Nós iremos comprar mais barato, produtos de qualidade e vender bem abaixo do valor de mercado. Não temos a menor intenção de ter lucro nesse equipamento. O que queremos aqui é ofertar produtos de qualidade para as pessoas vulneráveis", afirmou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Mais mercados devem ser instalados em regiões de vulnerabilidade social da Capital

Com entrega prevista para junho de 2026, o mercado Fortaleza Sem Fome da Parangaba deverá ser o primeiro de, segundo Evandro, "vários" a serem instalados em Fortaleza. Sem detalhar números, a Prefeitura afirmou que deve levar iniciativa a outros pontos da cidade, que estão sendo escolhidos com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros.

"Messejana é uma opção. O prefeito sempre nos orienta a ir de acordo com o IDH então a gente pensa muito ali na Regional 9, Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Conjunto Ceará... mas tudo isso ainda estamos estudando bem", explica a vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Gabriella Aguiar.

Os mercados serão uma dos métodos de combate à insegurança alimentar promovidas pelo Fortaleza Sem Fome, aliado a iniciativas como o Restaurante Popular do Centro, inaugurado na segunda-feira passada, 22, e que irá ofertar mil refeições por até R$ 2.

"Ainda em março, aderimos ao Ceará sem fome, sendo Fortaleza pactuantes. O que se consolidou por volta do mês de setembro, quando lançamos o Fortaleza Sem Fome, programa que hoje atende 53 mil pessoas com sopas diariamente. Ontem lançamos o restaurante popular e hoje assinamos a ordem de serviço do mercado, dentro desse grande guarda-chuva que é o Fortaleza Sem Fome", conclui o prefeito.

LEIA TAMBÉM | Hemoce promove encontro entre doadores e receptores de medula óssea



Benefício

A estimativa é de que as famílias de até 216 mil estudantes possam ser beneficiadas