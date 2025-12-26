Incêndio atinge loja no Centro de Fortaleza; bombeiros atuam

Foto: Fábio Lima ￼Incêndio atinge loja no Centro de Fortaleza

Um incêndio em edificação comercial foi registrado nessa quinta-feira, 25, na rua Floriano Peixoto, no Centro de Fortaleza. Foi atingida uma loja de materiais escolares e de escritório. Parte do pavimento térreo foi danificado, e as chamas do sinistro acessaram os andares superiores do estabelecimento.

Não há confirmação de vítimas. Informação é do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que foi acionado para a ocorrência às 7h08min. Bombeiros trabalham para controlar e extinguir as chamas, além de monitorar a segurança das redondezas.

Conforme O POVO apurou, era possível ver fumaça saindo pelas janelas do prédio por volta de 9h50min, mas as chamas não estavam visíveis ao exterior. O esvaziamento do Centro devido ao feriado de Natal auxiliou a atuação das autoridades.

Também estiveram presentes no local, agentes da Enel Ceará, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

“Novas informações serão divulgadas à medida que a ocorrência evoluir”, informou o Corpo de Bombeiros.



Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que, de forma preventiva, realizou o desligamento de parte da rede a elétrica para garantir a segurança dos trabalhos.

"A empresa esclarece que equipes da companhia estão no local aguardando o trabalho a ser finalizado pelo Corpo de Bombeiros para realizarem os reparos necessários", conclui o comunicado.

Segundo incêndio em 24 horas

Outro incêndio em edificação comercial foi registrado na noite dessa quarta, 24, no bairro Jacarecanga. Duas pessoas ficaram feridas durante a ocorrência.



Conforme O POVO apurou no local, as vítimas eram do próprio Corpo de Bombeiros. Ambas foram atendidas e não sofreram ferimentos graves.

Incêndio no Centro: veja vídeo da ocorrência