Colombiano denuncia ter sido submetido a trabalho análogo ao escravo em Maracanaú

Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Fortaleza Colombiano relatou ter fugido, durante a madrugada, da fazenda onde era submetido a trabalho análogo ao escravo e buscou ajuda em uma base móvel da Guarda Municipal localizada na Parangaba

Um homem natural da Colômbia denunciou à Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) ter sido submetido a trabalho análogo ao escravo nessa quarta-feira, 25. De acordo com a vítima, ele estava trabalhando há pouco mais de um mês, contra a própria vontade, em uma fazenda localizada nas proximidades da Ceasa, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em seu relato, ele ainda disse que sofria agressões físicas de forma constante e que teve o celular tomado e danificado para impedir que a situação fosse denunciada. A GMF divulgou que o homem conseguiu fugir durante a madrugada e procurou ajuda na Base Móvel de Segurança Cidadã da Parangaba, já em Fortaleza.

“A equipe realizou o encaminhamento ao 10º Distrito Policial para os procedimentos legais cabíveis, além de acompanhar a vítima para a realização do exame de corpo de delito”, consta na nota enviada pela GMF.

“Concluídos os procedimentos iniciais, a Guarda Municipal conduziu o cidadão a uma pousada social, localizada no Centro da Capital, onde ele recebeu orientação, acolhimento e apoio, com acompanhamento da equipe do equipamento”.



A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, por sua vez, que investiga o caso de sequestro e cárcere privado.



“Um Boletim de Ocorrência (BO) foi feito na 10ª Delegacia de Polícia da Capital e transferido para a 5ª Delegacia de Polícia da Capital, unidade que seguirá com as investigações sobre o caso”, informou a corporação.