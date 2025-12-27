Hemoce mantém postos de doação de sangue durante festas de fim de ano

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo Imagem de apoio ilustrativo: hemocentro terá sete pontos de doação funcionando neste fim de ano

Visando um possível aumento na necessidade de transfusões devido a acidentes e outras intercorrências comuns durante as festas de fim de ano, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), está reforçando o chamado a doadores de sangue nesta reta final de 2025.

Para isso, serão mantidos sete postos de doação de sangue na Capital e Interior do Estado até o final de 2025. De acordo com o Hemocentro, o cenário atual do banco está dentro da margem de segurança, mas alerta para a necessidade de novas doações.

"É necessário que os doadores compareçam, principalmente nesse período de final de ano e nos ajudar a manter nosso estoque seguro para continuarmos nossos atendimentos" conta a assistente social do Hemoce, Viviane Araújo em entrevista à rádio O POVO CBN.

Apesar da estabilidade do estoque, o Hemoce reforça a necessidade de doadores, em especial aqueles que possuem fator Rh negativo O- e B-, que existem em menor número na população.

A assistente social do Hemoce, Viviane Araújo, fala sobre a importância de doar sangue durante o período festivo: "Nossa demanda transfusional aumenta e nós contamos com a solidariedade e autruísmo dos doadores".

O convite é reforçado, principalmente, a doadores Rh negativo e O negativo. "Para que a gente possa garantir o nosso estoque seguro, nesse período de festas de fim de ano".

Os interessados em serem doadores devem comparecer a uma das unidades abertas dentro dos horários de funcionamento especificados abaixo, portando documento oficial com foto ou Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal, caso seja menor de 18 anos.

Serão aceitas doações de pessoas saudáveis, bem alimentadas, com peso acima de 50 quilos (kg), e que possuam entre 16 e 69 anos de idade.

Confira onde doar sangue neste fim de ano

Fortaleza

Hemoce – Sede

Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE

Segunda a sexta: 7h às 17h30

Sábado: 7h às 16h

Domingo: 7h às 13h

Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)

Hemoce – Praça das Flores

Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota – Fortaleza/CE

Terça a sábado: 7h às 12h30 e 14h às 16h

Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)

Interior do Estado

Hemoce – Crato

Rua Coronel Antônio Luís, 1.111 – Bairro Pimenta – Crato/CE

Segunda a sexta: 7h às 17h30

Agendamento: (88) 3102-1260 (WhatsApp)

Hemoce – Juazeiro do Norte

Rua Beata Maria de Araújo, 30 – Romeirão – Juazeiro do Norte/CE

Segunda a sexta: 7h às 17h15

Sábado: 12h às 17h15

Agendamento: (88) 3102-1170 (WhatsApp)

Hemoce – Iguatu

Rua Edilson de Melo Távora, s/n – Esplanada II – Iguatu/CE

Segunda a sexta: 7h às 17h

Agendamento: (88) 3581-9408 (WhatsApp)

Hemoce – Quixadá

Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340 – Planalto Universitário – Quixadá/CE

Segunda a sexta: 7h às 16h30

Agendamento: (88) 98184-1564 (WhatsApp)

Hemoce – Sobral

Centro de Convenções de Sobral – Rua Padre Anchieta, 108 – Campos Velhos – Sobral/CE

Segunda a sexta: 7h às 18h

Sábado: 8h às 12h

Agendamento: (88) 3677-1512 (WhatsApp)