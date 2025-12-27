Confira onde doar sangue neste fim de ano
Fortaleza
Hemoce - Sede
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo
Segunda a sexta: 7h às 17h30
Sábado: 7h às 16h
Domingo: 7h às 13h
Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)
Hemoce - Praça das Flores
Av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota
Terça a sábado: 7h às 12h30 e 14h às 16h
Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)
Interior do Estado
Hemoce - Crato
Rua Coronel Antônio Luís, 1.111 - Bairro Pimenta
Segunda a sexta: 7h às 17h30
Agendamento: (88) 3102-1260 (WhatsApp)
Hemoce - Juazeiro do Norte
Rua Beata Maria de Araújo, 30 - Romeirão
Segunda a sexta: 7h às 17h15
Sábado: 12h às 17h15
Agendamento: (88) 3102-1170 (WhatsApp)
Hemoce - Iguatu
Rua Edilson de Melo Távora, s/n - Esplanada II
Segunda a sexta: 7h às 17h
Agendamento: (88) 3581-9408 (WhatsApp)
Hemoce - Quixadá
Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340 - Planalto Universitário
Segunda a sexta: 7h às 16h30
Agendamento: (88) 98184-1564 (WhatsApp)
Hemoce - Sobral
Centro de Convenções de Sobral - Rua Padre Anchieta, 108 - Campos Velhos
Segunda a sexta: 7h às 18h
Sábado: 8h às 12h
Agendamento: (88) 3677-1512 (WhatsApp)