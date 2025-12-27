Logo O POVO+
SERViço
Comentar
CIDADES

SERViço

Edição Impressa
Tipo Notícia
Comentar

Confira onde doar sangue neste fim de ano

Fortaleza

Hemoce - Sede

Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo

Segunda a sexta: 7h às 17h30

Sábado: 7h às 16h

Domingo: 7h às 13h

Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)

Hemoce - Praça das Flores

Av. Desembargador Moreira, s/n - Aldeota

Terça a sábado: 7h às 12h30 e 14h às 16h

Agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp)

Interior do Estado

Hemoce - Crato

Rua Coronel Antônio Luís, 1.111 - Bairro Pimenta

Segunda a sexta: 7h às 17h30

Agendamento: (88) 3102-1260 (WhatsApp)

Hemoce - Juazeiro do Norte

Rua Beata Maria de Araújo, 30 - Romeirão

Segunda a sexta: 7h às 17h15

Sábado: 12h às 17h15

Agendamento: (88) 3102-1170 (WhatsApp)

Hemoce - Iguatu

Rua Edilson de Melo Távora, s/n - Esplanada II

Segunda a sexta: 7h às 17h

Agendamento: (88) 3581-9408 (WhatsApp)

Hemoce - Quixadá

Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340 - Planalto Universitário

Segunda a sexta: 7h às 16h30

Agendamento: (88) 98184-1564 (WhatsApp)

Hemoce - Sobral

Centro de Convenções de Sobral - Rua Padre Anchieta, 108 - Campos Velhos

Segunda a sexta: 7h às 18h

Sábado: 8h às 12h

Agendamento: (88) 3677-1512 (WhatsApp)

O que você achou desse conteúdo?