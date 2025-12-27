Logo O POVO+
Sucata funcionava há mais de 50 anos na Av. Sargento Hermínio
Comentar
CIDADES

Sucata funcionava há mais de 50 anos na Av. Sargento Hermínio

História. Fortaleza
Edição Impressa
Tipo Notícia
Comentar

Mais de 22 mil metros quadrados de sucata. Era assim o espaço que alocava peças de carros, maçanetas, bancos, motores, suspensões e outra infinidade de peças de modelos novos e outros bens antigos. No local, ainda é possível ver vasos sanitários de cores raras e azulejos ainda intactos.

Construída em 1970 pelo paraibano Francisco Alves de Oliveira, a sucata que leva o nome dele era um espaço onde tudo que se imaginava era possível encontrar. Com três andares de pisos e toneladas de ferro, a sucata era quase um monumento da Capital vista por quem atravessava a avenida Sargento Hermínio ou a José Jatahy.

Ao O POVO, no ano de 2006, o dono do estabelecimento relatou que, apesar de reclamar, na época, que o faturamento era de apenas 20% do que conseguia nos anos 80, o proprietário mantinha a tradição do local. Além disso, diversificou o negócio que, atualmente, era conhecido por muitos fortalezenses. Além das peças de carro, na sua loja era possível encontrar sanfonas, geladeiras e muitos azulejos.

O que você achou desse conteúdo?