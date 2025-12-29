"As políticas públicas de inclusão me salvaram", diz

"Eu fui uma criança beneficiária do bolsa família. As políticas públicas de inclusão me salvaram. Fui bolsista de iniciação científica jr no IFCE. Entrei como cotista negro na Universidade. O restaurante universitário garantiu segurança alimentar (...) Contudo, é preciso também denunciar".

Ele conta que os alunos têm sofrido com cortes na assistência estudantil. "Foram muitos os atrasos de bolsa, especialmente nos anos de 2021 e 2022. São muitos os colegas que precisam conciliar estudo e trabalho, porque a política é subfinanciada", afirma.

Apesar das dificuldades, Diogo celebra o feito: "Essa conquista significa a coroação de anos de estudo e dedicação, minha e da minha família. É um grande alívio. (...) Hoje estou comemorando imensamente, pois sei que não é uma conquista individual, mas sim coletiva", comemora.

Após 77 anos de sua criação, a faculdade de Medicina da UFC vê o primeiro remanescente quilombola a se formar. Diogo Augusto afirma que isso é fruto de uma "aristocracia médica, que é branca, elitista e formada por famílias tradicionais".

"Não à toa, grande parte dos médicos são contra as cotas na residência médica e contra as políticas de inclusão. Somente em 2024 a UFC começou a reservar vagas para quilombolas, por força da lei de cotas de 2023, que finalmente incluiu a população quilombola nas reservas de vagas. Eu mesmo, apesar de quilombola, adentrei nas cotas em 2020 como pessoa negra e não como quilombola, pois à época não existia essa reserva", explicou.

"É uma felicidade eu ser o primeiro quilombola médico no Ceará? Sim, é. Porém, é sobretudo uma indignação", lamenta Diogo. "Somos pouquíssimos médicos quilombolas no País, no Ceará apenas eu. Isso é uma violência tremenda. Apesar disso, vamos lutando e seguindo em frente, para que muitos outros possam adentrar a universidade", finalizou.