Rodoviária Engenheiro João Thomé registra movimentação tranquila em domingo pré-Réveillon

Movimentação na rodovíaria Engenheiro João Thoméo, em Fortaleza, é tranquila.

A rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, registrou um fluxo tranquilo de passageiros neste domingo, 28, no último final de semana antes do Réveillon 2026.

No meio da tarde, poucos ônibus partiam e chegavam nas plataformas. A maioria dos passageiros que chegava, rapidamente, deixava o local de táxis, carros particulares ou de aplicativos.

Apesar do baixo fluxo, a previsão é que as empresas de ônibus ofertem 273 viagens extras até o dia 1º de janeiro de 2026, conforme a Socicam, administradora da rodoviária João Thomé.

A expectativa é que mais de 52 mil passageiros embarquem pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza. Em comparação com 2024, o aumento é de 1% no total de passageiros.



Cearenses buscam visitar familiares e participar de eventos, além das festividades

No período das festas de fim de ano, marcado por recessos e férias, é comum que as pessoas aproveitem para visitar seus familiares e passar os dias de festividades em outras cidades.

Os destinos mais procurados dentro do Ceará são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Quixadá. Entre os destinos interestaduais, os mais buscados são Natal (RN), Recife (PE), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Parnaíba (PI).

Para o dirigente do movimento estudantil Gustavo, 22, passar o Ano-Novo não foi a única razão que motivou a viagem de 213 quilômetros de Sobral para Fortaleza. Ele também chegou na tarde deste domingo para aproveitar o último dia da exposição Friends Experience, que se despede da cidade após dois meses.

Gustavo, 22 anos, estudante.

Gustavo alega que os preços das passagens aumentaram cerca de 27%, em comparação ao período habitual, mesmo comprando somente a passagem de ida.

“Eu tinha que vir mesmo, caso contrário, eu não teria gastado o dinheiro que gastei na viagem”, afirma.

Lilia Moraes, 69 anos, aposentada.

A opinião não é compartilhada pela aposentada Lilia Moraes, 69, que não percebeu diferenças no preço, segundo ela, pois comprou adiantada. Ela viaja com a neta para Upanema, no Rio Grande do Norte, para visitar o pai da garota.

"Não senti diferença (no preço) e já viajei outras vezes com a mesma empresa. Se for antecipado, o preço fica bom", indica.