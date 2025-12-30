Edital de bolsas e recursos para projetos de jovens periféricos é lançado; veja como participar

Foto: FABIO LIMA ￼SERÃO contemplados jovens de 18 a 29 anos, moradores de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú

Para fomentar projetos de cultura, arte, economia criativa e esporte protagonizados por jovens periféricos, o Governo do Ceará lançou o Laboratório de Juventudes (LabJuv) nesta segunda-feira, 29. Por meio da iniciativa, serão ofertadas bolsas de R$ 300 e repasses de R$ 15 mil para desenvolvimento de propostas da juventude de quatro cidades.

Serão contemplados jovens de 18 a 29 anos moradores de territórios periféricos de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú. Ao todo, 2.400 pessoas serão beneficiadas com os recursos do projeto.

Coordenador do LabJuv, André Vidal explica que serão atendidos dois perfis de jovens. O primeiro, contemplado pelo eixo Juventudes Criativas, é composto de jovens que têm ideias inovadoras e precisam de ajuda para tirá-las do papel.

Os selecionados neste eixo receberão uma bolsa mensal de R$ 300 por oito meses e o fomento de R$ 15 mil para executar a iniciativa, além de mentoria e formações em elaboração e gestão de projetos.

O segundo eixo, chamado de Jovens que Transformam, contempla aqueles que já executam projetos nos seus territórios. Nessa modalidade, o jovem receberá bolsa de R$ 300 por 10 meses, mentoria e formação online.

“[Esse perfil] não espera recurso público, não espera política pública, ele faz acontecer pela própria vontade, pela articulação com outras pessoas da comunidade. Ele vai continuar fazendo o que ele faz, no lugar que está fazendo, com todo o nosso apoio técnico”, explica Vidal.

A exigência feita pelo edital é que os projetos propostos sejam interventivos e que tenham impacto na comunidade, como oficinas, festivais, formações, apresentações, entre outras atividades coletivas.

“A gente reconhece que esses territórios são um laboratório onde esses jovens já fazem suas experimentações, cursos, coletivos são criados, as tecnologias sociais são criadas, os slams, os saraus, os rolezinhos. Tudo vem da periferia. Esses jovens já estão criando. O que a gente vai fazer é apoiar essa juventude que, mesmo em contextos de violência e vulnerabilidade, cria”, afirma o coordenador.

Confira os territórios incluídos no LabJuv:

Em Fortaleza, serão cinco territórios:

Território 1: Vicente Pinzon, Cais do Porto, Mucuripe e Tauape (Lagamar).

Território 2: Granja Lisboa, Bom Jardim, Siqueira, Granja Portugal, Bom Sucesso, Vila Manoel Sátiro, Canindezinho, Mondubim, Pici, Autran Nunes e Genibaú.

Território 3: Curió e Lagoa Redonda.

Território 4: Barra do Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Floresta, Vila Velha, Pirambu, Quintino Cunha e Moura Brasil.

Território 5: Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Barroso, Planalto Ayrton Senna, José Walter, Serrinha e Passaré.

Região Metropolitana:



Caucaia: Parque Potira, Conjunto Metropolitano, Marechal Rondon, Araturi, Nova Metrópole, Tabapuá Brasília, Tabapuá Brasília II, Parque Guadalajara e Arianópolis.

Parque Potira, Conjunto Metropolitano, Marechal Rondon, Araturi, Nova Metrópole, Tabapuá Brasília, Tabapuá Brasília II, Parque Guadalajara e Arianópolis. Maracanaú : Pajuçara, Jardim Bandeirante, Menino Jesus de Praga, Parque Tropical, Pajuçara Park, Timbó, Distrito Industrial I, Alto da Mangueira, Antônio Justa e Alto Alegre I.

: Pajuçara, Jardim Bandeirante, Menino Jesus de Praga, Parque Tropical, Pajuçara Park, Timbó, Distrito Industrial I, Alto da Mangueira, Antônio Justa e Alto Alegre I. Maranguape: Novo Maranguape I, Novo Maranguape II, Outra Banda, Centro, Guabiraba, Parque São João, Parque Santa Fé, Lameirão, Coité e Tangueira.

Edital é simplificado para diminuir barreiras de acesso

Conforme Adelita Monteiro, secretária da Juventude do Ceará, o edital do projeto foi simplificado para que mais jovens possam se inscrever e conseguir acessar os recursos disponibilizados pelo LabJuv.

“O jovem não vai precisar estar ligado a CNPJ, não vai precisar escrever um edital super complexo, ele vai ter uma prestação de contas simplificada, porque o acesso à democratização desse ambiente é o mais importante para nós”, explica.

A inscrição pode ser feita online por meio de um vídeo ou um texto contando a ideia proposta. Os candidatos devem ter também uma carta de recomendação de entidades locais, entes públicos ou projetos com CNPJ que já atuam no território.

Projeto visa prevenção da violência em territórios



O LabJuv é uma iniciativa que integra o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio). Um dos objetivos é atuar em territórios com altos índices de violência para dar alternativas para as juventudes.

“Nós vamos continuar fazendo um trabalho de reforço de repressão, de enfrentamento ao crime organizado, mas também queremos fazer o trabalho de prevenção, de garantir oportunidades a esses jovens”, diz o governador Elmano de Freitas (PT).

Prefeito de Maranguape, cidade com maior índice de homicídios do Brasil e uma das contempladas pelo projeto, Átila Câmara defende a apresentação de outros caminhos para a juventude aliciada pelo tráfico de drogas.

LEIA MAIS | Maranguape chega a 91 mortes e passa 2024, quando cidade foi a mais violenta do País

“A juventude tem sido muito recrutada pelo tráfico, que oferece vantagens muitas vezes a curto prazo. Pensando nisso, uma das situações [do projeto] é a geração de renda, de oportunidades, para que eles conheçam um outro caminho com mais facilidade, mais rapidez e possam trilhar o caminho do bem”, afirma.

Além das mentorias sobre gestão das iniciativas, os selecionados terão formações sobre cidadania. “Para que a juventude entenda que é um agente de transformação. Para isso, ela precisa entender o contexto no qual está inserida e como pode, por meio de sua capacidade, da sua ideia, transformar a realidade”, explica Avilton Júnior, coordenador executivo do PReVio.

Serviço

Inscrição no Laboratório das Juventudes (LabJuv)

Site: https://www.juventude.ce.gov.br/projeto/labjuv/

Dúvidas

Em caso de dificuldades, dúvidas podem ser tiradas presencialmente nas Casas da Juventude Cearense, com funcionamento de segunda a sexta de 9h às 18h e sábado de 9h às 12h.

• CAJU Genibaú

Pracinha da Cultura Vicente Pinzon - Endereço: R. Veneza, 100 - Vicente Pinzon



• CAJU Canindezinho

Av. Gen. Osório de Paiva, 6200 – Canindezinho, Fortaleza

• CAJU Messejana

Av. Washington Soares, 8130 – Messejana, Fortaleza

O email labjuv.previo@gmail.com também está disponível para esclarecimentos

