PGE-CE empossa novos servidores aprovados em concurso histórico

Foto: João Victor Costa / Ascom PGE-CE Cerimônia ocorreu no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, sede da PGE-CE

Treze novos servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) foram empossados na tarde dessa segunda-feira, 29, em cerimônia realizada no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, sede da instituição. Os empossados foram aprovados no concurso público realizado em fevereiro deste ano, considerado histórico por ter ofertado, pela primeira vez, o cargo de técnico de representação judicial.

Durante o evento, o procurador-geral do Estado, Rafael Machado, falou sobre a importância dos novos servidores para o fortalecimento institucional da PGE-CE e ressaltou a importância do certame histórico. Segundo ele, a criação do novo cargo está diretamente alinhado à estratégia do Governo do Estado na valorização e qualificação do serviço público.

“Ao investir na seleção técnica de profissionais especializados, o Governo do Ceará reafirma o compromisso com uma administração pública mais eficiente, moderna e orientada a resultados, fortalecendo as instituições e aprimorando a entrega de serviços à sociedade”, afirmou.

Ao todo, 40 candidatos foram aprovados no concurso, dos quais 20 foram convocados nesta primeira chamada. Desses, 13 tomaram posse. “Contudo, há expectativa de que novos candidatos sejam chamados nos próximos anos para o atendimento das necessidades institucionais da PGE”, afirma o procurador.



Os novos servidores irão atuar nas áreas do Direito, Contabilidade e Tecnologia da Informação (TI).

Entre os empossados está Francisco Erivelto, que assumirá o cargo de técnico de representação judicial. Para ele, a aprovação representa a realização de um sonho pessoal e profissional.

“É a minha primeira aprovação em concurso público. Eu já atuava como servidor, mas em cargos comissionados, como procurador e secretário municipal de Beberibe. Depois de muito estudo, essa posse representa uma felicidade imensa”, relatou.

Erivelton destacou que a disciplina foi fundamental para conciliar trabalho e estudos. Ele acordava 5 horas da manhã para estudar e a noite, após cumprir uma jornada de oito horas de trabalho, retomava os estudos por mais duas horas Crédito: João Victor Costa / Ascom PGE-CE

Sobre a nova etapa profissional, afirmou ter grandes expectativas. “A PGE do Ceará é uma instituição reconhecida nacionalmente. Muitos concurseiros sonham em trabalhar aqui. Espero adquirir muito conhecimento e viver uma experiência profissional muito positiva.”

Carlos Eduardo, também empossado como técnico de representação judicial, ressaltou o esforço coletivo dos aprovados.

“É uma gratificação imensa. Todos nós estudamos muito para chegar até aqui. Foi um caminho árduo, com muitas renúncias, mas ver a família orgulhosa faz tudo valer a pena”, disse.

Agora, a expectativa de Carlos Eduardo é colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da preparação e contribuir com o Estado, "ajudando na construção de políticas públicas." Crédito: João Victor Costa / Ascom PGE-CE

Já Larissa Cunha, que irá atuar na área de Contabilidade da PGE-CE, destacou que esta é sua primeira posse em concurso público, após anos de dedicação.

“Foi uma decisão de vida. Para mim, esse momento significa qualidade de vida e a possibilidade de atuar de forma a gerar benefícios não só para minha família, mas também para a sociedade”, afirmou.

Larissa realizou 26 provas até alcançar a aprovação com nomeação. Seu processo de preparação envolveu planejamento financeiro, uma segunda graduação e "anos de estudo intenso" Crédito: João Victor Costa / Ascom PGE-CE

Animada com a nova função, ela destacou a importância da área contábil para o funcionamento do Estado.

“A contabilidade é fundamental porque está diretamente ligada aos recursos públicos, que viabilizam investimentos e políticas públicas. Atuar nessa área, dentro da Procuradoria, é estar em uma linha de frente estratégica para o desenvolvimento do Ceará”, concluiu.

Áreas

