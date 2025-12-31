Fotossensores são retirados das rodovias federais do Ceará

Foto: JÚLIO CAESAR Fotossensores na BR-116

Os fotossensores de trânsito estão sendo retirados das rodovias federais no Ceará (BRs) que estão sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O Dnit explica que isso ocorre em razão de uma mudança de contrato da empresa que instala e opera os medidores eletrônicos de velocidade.

Órgão não informou quantos e de onde os equipamentos foram retirados, quando os novos serão reinstalados e quais os detalhes do novo contrato.

“Esclarecemos que houve a contratação de nova empresa para a operação destes serviços no Estado. Este novo contrato começou a vigorar em novembro de 2025, substituindo o contrato anterior”, informou o Dnit, por nota ao O POVO.

Os fotossensores estão sendo gradualmente retirados para que a nova empresa contratada realize a instalação, aferição e calibração de seus próprios equipamentos, conforme o Dnit.

Durante o período de transição da empresa contratada, alguns pontos de fiscalização das BRs poderão permanecer temporariamente inativos.

Segundo o Dnit, a falta dos equipamentos não desobriga os condutores da via de cumprir rigorosamente os limites de velocidade e demais normas de circulação.

Independentemente da falta de fiscalização eletrônica ativa, a sinalização que permanece nas vias deve ser observada permanentemente, de acordo com o Dnit.

O Dnit afirma que “trabalha para que a substituição e reativação dos equipamentos ocorram no menor prazo possível, com o objetivo de garantir a continuidade das ações de monitoramento e preservação da segurança nas rodovias federais".

Sem informar um prazo exato, o Dnit comunica que “a previsão de instalação e operação acontecerá de forma gradual, e o quanto antes”.

“As instalações são realizadas de forma escalonada, conforme o cronograma físico-financeiro definido no Termo de Referência do Edital nº 054/2025, seguindo ordem de prioridade estabelecida com base nos critérios técnicos da Instrução Normativa nº 43/2021”, justifica o Dnit.

