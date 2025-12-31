PM recebe 82 fuzis e 15 drones para força tática e patrulhamento rural no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS ￼INVESTIMENTO total foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão

Um total de 82 fuzis e 15 drones foi entregue à Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta terça-feira, 30, em Fortaleza. Os fuzis serão destinados a agentes das Forças Táticas e Patrulhas Rurais, no Interior e na Capital. Já os drones serão destinados aos setores de inteligência da corporação.



Os 82 fuzis calibre 5,56 mm, modelo AR-15, são acompanhados de três carregadores, cada um com capacidade para 30 munições. As armas custaram R$ 907 mil.“São armas de última geração, leve com calibre que permite atuação também tanto nas cidades quanto na área rural”, afirma o comandante-geral da PM, coronel Sinval Sampaio.

Leia Mais | Jovem de 18 anos morre em acidente de moto em Brejo Santo ao tentar cruzar rodovia

O comandante-geral da PM ainda informou que os equipamentos serão empregados principalmente pelas forças táticas e patrulhas, que compõem o que chamou de segunda camada do policiamento. A primeira camada é formada pelo policiamento inicial, ou seja, a viatura que atende a ocorrência.

Já a segunda camada atua como reforço no policiamento ostensivo geral, antes da necessidade de acionar unidades especializadas. Ele destacou que o reforço acontece sem que a situação precise evoluir para a atuação de tropas especializadas, como Choque, Raio e outras unidades específicas.

“É assim que vai ser realizado o trabalho com essa com esse novo armamento”, disse Sinval. Já os 15 drones, de modelo DJI Mavic 3 Enterprise Thermal (3T), representaram um investimento de R$ 497 mil e serão direcionados às Subagências de Inteligência da PMCE.

A entrega dos equipamentos aconteceu pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao lado do titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Socia (SSPDS), Roberto Sá. Foi investido aproximadamente R$ 1,5 milhão nos equipamentos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Conforme Elmano, o governo está no processo de garantir estruturas de pessoal e de equipamentos e melhoria dos batalhões da PM. Recentemente foi entregue o batalhão da PMCE de Sobral e, segundo o chefe do Executivo, as políticas de segurança pública se dão em prevenção e força.

Ainda segundo o governador, a projeção é que o ano feche com redução acima de 7% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que envolvem casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. O dado parcial já havia sido divulgado pelo governador na entrega do Departamento de Homicídios da Região Metropolitana.

Com a entrega das novas armas, o Estado entregou mais 4 mil armas de fogo para as polícias, tanto civil como militar nos últimos dois anos. Foram 2.662 destinadas à Polícia Militar. Além da PMCE, a Polícia Civil recebeu 450 armas e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) recebeu 900.

Além da entrega dos fuzis e drones, o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, afirmou que 136 viaturas blindadas serão entregues à PM. A previsão é que os novos veículos cheguem na segunda quinzena de janeiro. Também serão substituídas as viaturas antigas por novos veículos blindados.

Roberto Sá, titular da SSPDS, deu os dados parciais dos índices de violência no Esatdo. “De janeiro a novembro, há uma redução de aproximadamente 7% dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), os assassinatos.

No latrocínio, a redução é de mais de 35%. É um crime bárbaro que nós temos reduzido muito aqui no estado do Ceará. Nos crimes contra o patrimônio, como são tipificados os roubos, a redução é na casa de 23%. Os furtos, redução em torno de 10%”, apontou o secretário.

Confira imagens

￼INVESTIMENTO total foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Governo fez investimento de R$ 1,5 milhão em fuzis e drones para a PMCE Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Veículos

O total de 136 viaturas blindadas deverão ser entregues à PM, na segunda quinzena de janeiro. Também serão substituídas as viaturas antigas por novos veículos blindados