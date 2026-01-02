Festas nos três polos geraram 120 toneladas de lixo

Logo após a festa de Réveillon em Fortaleza, encerrada na manhã de ontem, 1º, começou a retirada do lixo na areia e calçadão no Aterro da Praia de Iracema, onde ocorreu o evento. O POVO esteve no local acompanhando a ação, que mobilizou centenas de trabalhadores de limpeza.

O trabalho começou aproximadamente às 6h30min, após coordenadores das empresas terceirizadas que fazem a limpeza urbana na Capital reunirem os funcionários e passarem instruções sobre a tarefa.

Esta foi a segunda manhã seguida de limpeza no local: assim como em outros anos, a virada de ano foi celebrada em mais de um dia, com shows acontecendo em 30 e 31 de dezembro. Entretanto, a primeira noite foi dividida em três polos — Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Messejana.

Ao todo, foram 120 toneladas de resíduos nos três polos e nos dois dias de programação. Desse montante, 7,7 toneladas foram de material reciclável. De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), 66% do total coletado foi vidro, seguido por plástico (19%), metal (8%), papel/papelão (6%) e rejeito (2%).

O efetivo também foi maior para garantir a limpeza após os eventos. Cerca de 250 funcionários na manhã do dia 31 e 360 em 1º de janeiro. (Com Bemfica de Oliva)