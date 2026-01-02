Incêndio em vegetação é registrado próximo ao Instituto Hesed, em Fortaleza

Foto: reprodução/vídeo A fumaça invadiu o mosteiro e algumas casas vizinhas. Idosos foram retirados, mas não houve registro de feridos ou danos

Um incêndio foi registrado na Grande Messejana, nesta quinta-feira, 1º, em um terreno próximo ao Instituto Hesed, localizado no bairro Ancuri.

Os vídeos compartilhados pelo perfil oficial do Instituto mostram chamas altas consumindo a vegetação seca próximo ao muro que delimita a propriedade religiosa. A fumaça invadiu parte da área externa do complexo e gerou preocupação entre os que acompanham o trabalho das irmãs e irmãos do Instituto.

De acordo com as informações preliminares divulgadas nos canais ligados ao Instituto, a situação foi controlada e não houve registro de feridos ou danos estruturais ao patrimônio da comunidade. A rotina de orações e a programação do Instituto Hesed seguem inalteradas.

Fumaça atingiu vegetação nas proximidades do Instituto Hessed Crédito: reprodução/vídeo

"A área é seca e as chamas se espalharam rápido. Dentro do galpão da missa ficou cheio de fumaça e o fogo se aproximou do muro, era possível sentir o calor. A fumaça se espalhou pelo mosteiro e as pessoas nas casas ao redor precisaram ser socorridas. As irmãs foram à capela rezar para Nossa Senhora do Desterro, para que os bombeiros chegassem logo e que o fogo não chegasse ao mosteiro ou às casas vizinhas", descrevia a postagem.

O POVO procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e aguarda resposta.