Réveillon: festa com 1,5 milhão de pessoas abre comemorações dos 300 anos de Fortaleza

Foto: Aurélio Alves / O POVO Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza

A chegada de 2026 foi comemorada na Praia de Iracema por cerca de 1,5 milhão de pessoas, de acordo com a estimativa divulgada pela Prefeitura de Fortaleza. A festa marcou também o início do calendário especial de celebrações dos 300 anos da Capital.

Com programação das 17 horas da quarta-feira, 31, até o início da manhã da quinta-feira, 1º, os shows atraíram a multidão para as areias da praia, para o calçadão e para as ruas paralelas.

Por volta das 23h30min, o cantor Seu Jorge subiu ao palco principal, conduziu a contagem regressiva e marcou a virada do ano com uma queima de fogos de cerca de 10 minutos no Aterro da Praia de Iracema.

Do ponto de vista operacional, a Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) informou que o evento transcorreu sem registros de grandes ocorrências. Segundo a titular da pasta, Denise Carrá, os dados econômicos ainda estão em consolidação.

"A expectativa é de que, neste período de festas, a cidade registre uma movimentação econômica de cerca de R$ 5 bilhões. Também estimamos a geração de aproximadamente 120 mil postos de trabalho, diretos e indiretos”, declarou.

O evento do dia 31 contou com shows de Marcos Lessa, Nayra Costa, Transacionais, Paralamas do Sucesso, Claudia Leitte, Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, que encerrou a festa nas primeiras horas da manhã no novo ano.

Como parte da comemoração dos 300 anos, a celebração também ocorreu no dia 30, terça-feira, dia anterior ao Réveillon, e seguiu a estratégia de polos descentralizados já utilizada pela Prefeitura no Carnaval de 2025.

Além da Praia de Iracema, os shows foram distribuídos em outros dois polos: Messejana e Conjunto Ceará.

A proposta, de acordo com a gestão municipal, foi ampliar o acesso da população às festividades e diluir a concentração de público em um único ponto da Capital.

O prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que a descentralização busca fortalecer o vínculo da população com a Cidade.

“Esse envolvimento e esse sentimento de pertencimento da população com a cidade onde mora são muito importantes. A gente quer ampliar isso, ampliar os polos. Agora mesmo, no período carnavalesco, estamos ampliando para 25 polos”, afirmou o prefeito, em declaração divulgada.

No polo da Messejana, a dona de casa Maria Heloísa, 78, e o empresário Narlesson Souza, 37, elogiaram a programação descentralizada. A dupla levou cadeiras de praia e coolers para garantir um maior conforto em meio ao público.

Para a atendente Nataly Carvalho, 39, a celebração foi uma chance de aproveitar os shows em seu próprio bairro, acompanhada do filho, da irmã e dos sobrinhos.

No Conjunto Ceará, a escolha pelo polo surpreendeu positivamente Jenny Sousa, 31, que se deslocou de Caucaia até o local para ver a banda Seu Desejo, que também se apresentou no Aterro.

“A festa está maravilhosa e o espaço é super seguro, então a gente pode aproveitar. Está bem confortável, tem espaço para se divertir com a família. Eu até fiquei impressionada com a estrutura”, diz.

Ao elogiar a celebração, ainda apontou a importância de um evento nas proximidades de sua moradia: "A gente sempre tinha que fazer essa locomoção até o Aterro para poder ter um ano novo legal com a família, os amigos... E agora, estou aqui do lado de casa!". (Com Lara Vieira)

Festas nos três polos geraram 120 toneladas de lixo

Logo após a festa de Réveillon em Fortaleza, encerrada na manhã de quinta-feira, 1º, começou a retirada do lixo na areia e calçadão no Aterro da Praia de Iracema, onde ocorreu o evento. O POVO esteve no local acompanhando a ação, que mobilizou centenas de trabalhadores de limpeza.

O trabalho começou aproximadamente às 6h30min, após coordenadores das empresas terceirizadas que fazem a limpeza urbana na Capital reunirem os funcionários e passarem instruções sobre a tarefa.

Esta foi a segunda manhã seguida de limpeza no local: assim como em outros anos, a virada de ano foi celebrada em mais de um dia, com shows acontecendo em 30 e 31 de dezembro. Entretanto, a primeira noite foi dividida em três polos — Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Messejana.

Ao todo, foram 120 toneladas de resíduos nos três polos e nos dois dias de programação. Desse montante, 7,7 toneladas foram de material reciclável. De acordo com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), 66% do total coletado foi vidro, seguido por plástico (19%), metal (8%), papel/papelão (6%) e rejeito (2%).

O efetivo também foi maior para garantir a limpeza após os eventos. Cerca de 250 funcionários na manhã do dia 31 e 360 em 1º de janeiro. (Com Bemfica de Oliva)

