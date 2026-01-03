Logo O POVO+
PM que trabalhava como motorista de app e passageira são baleados em Fortaleza
CIDADES

PM que trabalhava como motorista de app e passageira são baleados em Fortaleza

O caso foi registrado na quinta-feira, 1º. Uma terceira vítima também foi baleada. Polícia realiza buscas na Grande Messejana
Imagem de apoio. Fachada do Hospital Universitário da UECE, no bairro Itaperi, em Fortaleza (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Imagem de apoio. Fachada do Hospital Universitário da UECE, no bairro Itaperi, em Fortaleza

Um sargento da Polícia Militar (PM) foi baleado nessa quinta-feira, 1º, no bairro Parque Santa Maria, Grande Messejana, em Fortaleza. Uma mulher que estava no veículo como passageira também foi atingida pelos disparos.

O POVO apurou com fontes policiais que o veículo transitava por uma via do bairro quando foi alvo da ação criminosa e que o sargento atuava também como motorista de aplicativo. Não há confirmação sobre a dinâmica ou motivação do crime, se tratou-se de uma tentativa de roubo ou execução.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência e informou que, neste caso, foram três pessoas baleadas. O órgão não informou quem seria a terceira vítima.

O militar e a passageira foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde.

Mulher de  55 anos morta a tiros 

Na última terça-feira, 30, uma mulher de 55 anos foi morta a tiros em via pública no mesmo bairro. A vítima estava em via pública quando foi surpreendida pelos tiros. Ainda não há registro de prisão em relação ao caso. 

