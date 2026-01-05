Ceará deve manter onda de calor com temperaturas até 38 °C

Foto: FÁBIO LIMA Ceará manterá temperaturas altas nos próximos dias

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alerta que o Ceará seguirá com calor intenso pelos próximos dias. Até esta terça-feira, 6, diversos municípios podem alcançar ou ultrapassar os 38 °C, especialmente no Litoral Norte, Cariri e Sertão Central.

LEIA TAMBÉM | O mundo está ficando mais quente — e isso está afetando nossos cérebros



Na ultima sexta-feira, 2, um alerta para temperaturas intensas já tinha sido emitido pela Funceme indicando uma onda de calor (quando a média histórica de uma região é superada), com temperaturas passando dos 39 °C.



Conforme novo gráfico divulgado pela Fundação, para este domingo, 4, as áreas em vermelho e laranja mostram temperaturas entre 36 °C e até acima de 38 °C, principalmente no Noroeste do Estado, incluindo o Sertão Central e partes do Litoral Norte. O sul do Ceará, especialmente a região do Cariri, também apresenta núcleos de calor intenso.

As áreas mais afetadas incluem o Sertão Central, Cariri, Inhamuns e o Litoral Norte Crédito: Funceme/Reprodução

Já na segunda-feira, 5, o Sertão Central, Inhamuns e áreas do Litoral Norte devem registrar valores próximos ou superiores a 38 °C, enquanto o Cariri segue com calor extremo e contínuo.

Já na terça-feira, 6, o calor permanece forte, com manutenção das temperaturas elevadas no Cariri e Centro-Sul, onde os modelos indicam novamente picos acima de 38 °C. No Norte e parte do Litoral, ainda há áreas entre 34 °C e 36 °C.

Quanto às condições do tempo, a previsão indica céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões tanto na segunda quanto na terça-feira.

Há baixa possibilidade de chuva isolada apenas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, principalmente durante a madrugada e a manhã. À tarde e à noite, o céu deve seguir com poucas variações, sem indicativos de precipitações significativas.

Alerta amarelo do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu, neste domingo, 4, um alerta amarelo (perigo potencial) para baixa umidade relativa do ar no Ceará. O aviso é válido das 10h às 21h da segunda-feira, 5, período em que a umidade pode variar entre 30% e 20%.

O aviso abrange regiões como o Sul Cearense, Sertões Cearenses, Centro-Sul, Norte e Noroeste do Estado, incluindo dezenas de municípios, entre eles Quixadá, Quixeramobim, Tauá, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Brejo Santo, Canindé, Nova Russas e Morada Nova, além de cidades do Cariri e da Ibiapaba.

Conforme o alerta publicado pelo Inmet, as orientações são: