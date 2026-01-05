Chuva de meteoros no céu de Fortaleza? Confira fenômeno

Foto: AURÉLIO ALVES Quadrântidas atingem pico e meteoro é visto no céu de Fortaleza

O ápice de uma chuva de meteoros foi registrado no último final de semana, em Fortaleza. O pico do fenômeno Quadrântidas, uma das mais intensas do calendário astronômico anual, foi visualizado no último sábado.

O fenômeno esteve ativo nos céus do planeta e coincidiu com o registro de um meteoro visível em Fortaleza, que chamou a atenção de moradores ao iluminar o céu por alguns segundos.

Apesar disso, especialistas explicam que a observação da chamada “chuva” foi limitada, principalmente por fatores naturais, como a forte luminosidade da Lua.

Meteoro foi visto em Fortaleza

Na noite do último sábado, moradores de diferentes regiões de Fortaleza relataram ter visto um clarão atravessando o céu.

O fenômeno, rápido e intenso, tem características compatíveis com um tipo de meteoro maior e mais luminoso, que pode ser visto mesmo em áreas urbanas e sob condições desfavoráveis de observação.

O registro ocorreu justamente durante o período de maior atividade das Quadrântidas, o que torna o evento compatível com o calendário astronômico, embora não represente uma observação contínua da chuva de meteoros.

Pico das Quadrântidas ocorreu no sábado

A chuva de meteoros Quadrântidas atinge seu pico entre a noite de 3 de janeiro e a madrugada do dia 4. Em condições ideais, o fenômeno pode produzir até 80 meteoros por hora, sendo considerado um dos mais intensos do ano.

Em 2026, no entanto, a observação foi prejudicada pela presença da Lua Cheia, que deixou o céu mais claro e dificultou a visualização dos meteoros menores.

Com isso, a expectativa realista foi de cerca de 10 meteoros por hora, visíveis principalmente em locais escuros e afastados da iluminação urbana.

Mesmo com a interferência do luar, meteoros mais brilhantes, como bolas de fogo, puderam ser observados pontualmente, como ocorreu na Capital cearense.

Próximas chuvas de meteoros em 2026

Para quem não conseguiu observar o fenômeno neste fim de semana, o ano de 2026 ainda reserva outras chuvas de meteoros com potencial de visibilidade no Brasil:

• Líridas - pico entre 21 e 22 de abril

• Eta Aquáridas - pico entre 5 e 6 de maio

• Delta Aquáridas do Sul - pico entre 30 e 31 de julho

• Perseidas - pico entre 12 e 13 de agosto

• Oriônidas - pico entre 21 e 22 de outubro

• Geminídeas - pico entre 13 e 14 de dezembro

A recomendação para observação segue a mesma: buscar locais com pouca poluição luminosa, observar o céu durante a madrugada e ter paciência.

As chuvas de meteoros são fenômenos naturais visíveis a olho nu e não exigem equipamentos especiais.