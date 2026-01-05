Quatro dos cinco maiores açudes cearenses iniciam ano com menos volume que em 2025

Foto: JÚLIO CAESAR Açude Orós é o único dos maiores do Estado a apresentar acréscimo

Com uma quadra chuvosa abaixo do normal, boa parte dos açudes cearenses terminaram o ano de 2025 com um volume de água armazenada menor que o de 2024. Entre esses estão o Castanhão, Banabuiú, Araras e Figueiredo, quatro dos cinco maiores reservatórios do Estado.

A maior perda de água dentre esses foi no açude Araras, com 10,27% menos água que o armazenado ao final de 2024. Logo em seguida vêm o Figueiredo, quinto maior do Estado com queda de 7,28%, o Banabuiú, terceiro em capacidade com 7,23%, e por fim o Castanhão, maior reservatório de águas da América Latina, com decréscimo de 6,71%.

O único dos cinco grandes açudes do Ceará a registrar crescimento no número de água estocada foi o Orós, segundo maior da lista. Após sangrar entre os meses de abril e julho, o reservatório encerrou 2025 com 72,95%, 14% a mais que o ano anterior.

Nível dos cinco maiores açudes do Ceará ao início de cada ano

Ao todo, a rede hidrográfica do Ceará recebeu cerca de 2 bilhões de metros cúbicos (m³) de água durante os meses de fevereiro a maio do ano passado, 45% a menos que em 2024, quando os açudes tiveram aporte de 3.6 bilhões de m³ no mesmo período.

Mesmo com a redução, o Ceará ainda iniciou o ano com cerca de 39,9% da capacidade hídrica armazenada, cenário é avaliado como estável pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), devido ao histórico recente do Estado.

"Se a for ver pela média geral, 40% seria uma acumulação boa para o período, já que a nossa acumulação média gira em torno dos 30%. Porém nós temos uma variação espacial muito grande dessa água. Enquanto temos bacias com mais de 70%, temos na região central bacias em torno de 10%", pontua o diretor presidente da Cogerh, Yuri Castro.

Essa "variação espacial" citada por Castro nada mais é que chuvas em uma porção do Estado e estiagem em outras. Em 2025, por exemplo, a região onde ficam os açudes da bacia Metropolitana acumulou 736.8 milímetros (mm) de precipitações, enquanto na Serra da Ibiapaba, por exemplo, choveram apenas 307.5 mm, 47% a menos que o normal.

O tema tem causado preocupação entre os membros da Companhia, tendo em vista que um inverno abaixo da média histórica poderia resultar em problemas para as regiões da Ibiapaba, Banabuiú e Sertões de Crateús.

"Bacia do Banabuiú com 27% e a própria bacia do Médio Jaguaribe, onde fica o Castanhão, está com 21%. Nessa faixa central é onde se concentram as maiores preocupações caso não tenhamos uma quadra chuvosa satisfatória em termos de aporte aos resevatórios", afirma o presidente da Cogerh.

Comparativo bacias hidrográficas do Ceará ao início de cada ano

Estado aponta obras hídricas como segurança o abastecimento

Apesar do cenário de preocupação caso não haja um bom inverno, a Cogerh já sabe com quais armas seria enfrentado um eventual período de estiagem. Conforme a pasta, as obras hídricas que têm sido tocadas pelo Governo do Estado devem garantir o abastecimento em todas as regiões, mesmo diante de uma falta de chuvas.

"Realmente vem em hora certa. Se não tivermos uma quadra chuvosa boa ali na região central, a gente pode jogar água a partir do Banabuiú que está numa situação razoavelmente boa, com 30%. Poderá suprir todas essas sedes municipais e todos esses distritos. Ele foi priorizado por causa da seca passada [2012 a 2018], já que os municípios que sofreram mais foram os ali da região central", explica Castro.

Além do Malha D'água, a Cogerh aponta também a duplicação do Eixão das Águas, complexo hídrico que transporta água Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o Complexo Industrial do Pecém, como solução para eventuais problemas na faixa da Capital.

Atualmente, a região demanda a liberação de 11 metros cúbicos por segundo (m³/s) para abastecimento humano e atividades industriais. Com a duplicação, a capacidade de liberação seria de até 20 m³/s.

Por fim há também o Cinturão das Águas do Ceará (CAC), sistema que liga as águas do rio São Francisco para o Cariri e deve ser concluído até junho deste ano. Esse, no entanto, seria utilizado apenas em último caso, já que de acordo com estudos recentes da Cogerh, ainda há uma perda de água muito grande no trajeto.

Saindo do riacho Seco e correndo pelo Batateiras, Salgado e só depois chegar ao rio Jaguaribe, o percurso tem mais 70% de perda da água devido a infiltração e evaporação.

"Testes que fizemos apontam uma perda de mais de 70% dessa água se for liberada de julho a dezembro, então é muito ineficiente para a gente poder contar com essa água, a não ser em uma extrema necessidade onde vai ser o jeito. Ele terá um papel importantíssimo chegando no final, onde a gente joga a água no rio Cariús e ele cai no Orós, porém o Orós está em uma ótima situação", finaliza Yuri Castro.

Último mês de pré-estação deve ter chuvas abaixo da média

Se há a esperança de que as chuvas deste ano possam causar grande aporte nos açudes, assim como foi em 2024, o sinal deixado pelo último mês da pré-estação chuvosa (dezembro-janeiro) não é dos mais animadores.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) a primeira quinzena de janeiro deve ser de clima seco em todo o Estado, com as primeiras chuvas a partir do dia 15, ainda sim fracas se comparadas com outros anos, na RMF.

Ao todo, a previsão é de que o acumulado final de janeiro seja abaixo da média histórica para o mês, que vai de 66,37 mm até 133,24 mm.

Esse menor índice de chuvas é causado pela ausência de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (Vcan), sistemas comuns ao Ceará nesse período do ano, mas que até o momento, em 2026, seguem afastados, mais próximos a estados como Pernambuco e Alagoas.

"Hoje temos um vórtice atuando porém ele está muito localizado a leste, o que não favorece precipitação para a gente. [...] Temos um Atlântico Norte muito mais quente que a média, o que acaba desfavorecendo qualquer tipo de convecção mais intensa no Nordeste de maneira geral", explica o diretor da Funceme, Francisco Júnior.

As maiores temperaturas no Atlântico Norte citadas por Júnior podem refletir também na quadra chuvosa, já que o aquecimento das águas superficiais acima do Equador tem mantido a Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal vetor de chuvas do Ceará, afastada do Estado.

"Ela está mais ao norte do que a média para o período. O Atlântico Norte, pelo fato dele estar muito mais quente ao norte do que ao sul, isso desfavorece qualquer incursão da Zcit de descer mais ao sul e chegar ao continente sulamericano, chegar à costa nordestina", explica o doutor em meteorologia.

Apesar da preocupação, a movimentação da Zona segue sendo acompanhada pela Funceme e uma previsão mais exata da influência dela este ano na quadra chuvosa cearense só poderá ser emitida nos prognósticos de chuvas, divulgados pela Fundação entre os meses de janeiro e abril.

