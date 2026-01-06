Ceará deve ter chuvas irregulares e abaixo da média em janeiro, aponta Funceme

Foto: Beatriz Boblitz/ O POVO em 27/03/2020 Foto de apoio ilustrativo: janeiro no Ceará deve abrigar chuvas irregulares, mal distribuídas e com acumulados abaixo da média histórica

O Ceará deve enfrentar um mês de janeiro marcado por chuvas irregulares, mal distribuídas no território e com acumulados abaixo da média histórica para o mesmo período. A previsão foi divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme o calendário de chuvas da Funceme, a média histórica do primeiro mês do ano no Estado configura-se de 66, 37 mm a 133, 24 mm, normalizando nos 99 mm.

Dado aponta ainda que tempo seco deve se estender até o dia 15, enquanto precipitações fracas podem ocorrer entre os dias 16 a 20 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Segundo o diretor técnico da Funceme, Francisco Júnior, algumas áreas podem registrar precipitações pontuais, enquanto outras permanecem sem chuva por períodos prolongados.

Entre as razões para esse comportamento estão a baixa atuação dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), sistemas atmosféricos que normalmente favorecem a formação de nuvens e pluviosidade na Região Nordeste durante os meses de dezembro e janeiro — a pré-quadra chuvosa.

Atualmente, um desses vórtices atua mais a leste da zona, sem impacto significativo sobre o Ceará.

Outro fator determinante é o aquecimento acima da média do Atlântico Norte, que dificulta a formação de convecções mais intensas e reduz o potencial de chuvas no Estado.

ZCIT permanece afastada

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema responsável pelas chuvas da quadra chuvosa no Ceará — de fevereiro a maio, também segue em uma posição desfavorável. Conforme a Funceme, a Zcit está mais ao norte do que o esperado para este período de pré-estação.

Aquecimento do Atlântico Norte também contribui para esse deslocamento.

"Temos sempre essa preocupação durante a estação chuvosa de termos eventos severos devido ao aquecimento do ar, principalmente da baixa atmosfera. Está muito quente. Mas para falar realmente dos eventos extremos, é interessante esperar a estação chuvosa iniciar", pondera Francisco Júnior.

Previsão do tempo até quarta-feira, 7

Segunda-feira, 5

Madrugada, manhã, tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Terça-feira, 6

Madrugada e manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva fraca, isolada e de curta duração nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Quarta-feira, 7

Madrugada e manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva fraca, isolada e de curta duração nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

(Colaborou Kleber Carvalho)