Babá cearense foi morta por patroa com golpe de bloco de cimento na cabeça em Portugal

Foto: Reprodução/Instagram Lucinete Freitas, de 55 anos, era natural do município de Aracoiaba, no Ceará

A babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, foi morta pela patroa com golpes de bloco de cimento na cabeça. É o que informou o Ministério Público de Portugal nessa segunda-feira, 5. O corpo da vítima foi encontrado no dia 18 de dezembro do ano passado em uma área de matagal em Lisboa, em Portugal.

Conforme o MP, a suspeita de 43 anos, também brasileira, que não teve o nome divulgado, está presa preventivamente e é investigada por homicídio qualificado, profanação de cadáver, posse de arma proibida e de falsidade informática.

Ainda segundo o órgão, a cearense atuava como empregada doméstica da acusada e era babá do filho da suspeita. O MP revelou após o primeiro interrogatório judicial contra a acusada que a relação entre ambas marcada por "conflituosidade".

De acordo com a investigação, no dia 5 de dezembro, a patroa teria utilizado o pretexto de levar a vítima para casa, mas conduziu-a até um local isolado.

Na região, ela agrediu violentamente a cearense na cabeça com um bloco de cimento, o que causou lesões que resultaram na morte dela.

Também há indícios de que, após confirmar que a vítima estava morta, a suspeita colocou entulho sobre o corpo, com o objetivo de ocultá-lo, e deixou o local.

Patroa pegou celular da vítima e mandou mensagem fingindo ser ela

O órgão revelou que após a morte da cearense, a patroa também teria utilizado o celular da vítima, se passando por ela, e enviado mensagens nas quais dizia ter ido para o estado de Algarve com uma amiga.

O intuito, segundo o órgão, era adiar a comunicação sobre o seu desaparecimento. A vítima era natural do município de Aracoiaba, a 75,07 quilômetros de Fortaleza.

A investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Núcleo da Amadora, com o apoio da Polícia Judiciária.

