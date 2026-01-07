Ex-CEO preso no Aeroporto de Jericoacoara é solto em audiência de custódia

Foto: Reprodução/Twitter João Ricardo Mendes apresentou documento falso durante embarque no aeroporto de Jericoacoara

O ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano) João Ricardo Rangel Mendes teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 6. Ele havia sido preso na noite dessa segunda-feira, 5, após apresentar um documento falso ao tentar embarcar no Aeroporto Regional de Jericoacoara, localizado em Cruz, município do Litoral Norte do Estado.

Conforme a decisão do Plantão do 5º Núcleo Regional, João Ricardo deverá cumprir as seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal no fórum de sua comarca para informar e justificar suas atividades; permanecer na comarca em que reside, não podendo deixá-la sem autorização judicial; recolhimento domiciliar diário a partir das 19h; não frequentar locais que vendam bebida alcoólica; e não ser preso novamente.

Como O POVO já havia mostrado, João Ricardo tentava embarcar em voo com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele usava tornozeleira eletrônica.

O monitoramento havia sido imposto no contexto de um caso ocorrido em abril de 2025 em que João Ricardo é acusado de furtar obras de arte e outros objetos de luxo. Os crimes foram registrados em um hotel e em um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro (RJ). João Ricardo chegou a ser preso preventivamente, mas foi solto mediante o cumprimento de medidas cautelares. Após a prisão por uso de documento falso no Ceará, o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu que ele fosse preso novamente.



