Anvisa manda recolher fórmulas infantis por risco de intoxicação por bactéria; veja lotes

Foto: Divulgação/Nestlé Fórmulas infantis da Nestlé são recolhidas do mercado após risco de intoxicação por bactéria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Segundo o órgão, foi identificado o risco de contaminação dos produtos de 33 lotes por uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A medida tem caráter preventivo após a fabricante identificar a toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

A toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global.

A Anvisa orienta que os consumidores das marcas verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.

Veja quais são os lotes e produtos da Nestlé recolhidos no Brasil:

Nestogeno 0-6 meses 800g:

Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041 e 5344046041

Validade: 01/03/2027

Lotes: 5341046041, 5342046041, 5343046041 e 5344046041 Validade: 01/03/2027 NAN Supreme Pro 0-6 meses 400g:

Lote: 5321046041

Validade: 01/08/2027

Lote: 5321046043

Validade: 01/08/2027

Lote: 5321046041 Validade: 01/08/2027 Lote: 5321046043 Validade: 01/08/2027 NAN Supreme Pro 0-6 meses 800g:

Lotes: 5319046041, 5320046041 e 5321046041

Validade: 01/08/2027

Lotes: 5319046041, 5320046041 e 5321046041 Validade: 01/08/2027 NAN Supreme Pro 6-12 meses 800g:

Lotes: 5324046041, 5325046041 e 5326046041

Validade: 01/08/2027

Lotes: 5324046041, 5325046041 e 5326046041 Validade: 01/08/2027 NANLAC Supreme Pro 1-3 anos 800g:

Lote:5301046041 e 5302046041

Validade: 01/10/2026

Lotes: 5338046041, 5339046041 e 5340046041

Validade: 01/12/2026

Lote:5301046041 e 5302046041 Validade: 01/10/2026 Lotes: 5338046041, 5339046041 e 5340046041 Validade: 01/12/2026 NANLAC Comfor 1-3 anos 800g:

Lotes: 5327046041, 5327046043 e 5328046041

Validade: 01/11/2026

Lotes: 5336046041, 5337046041 e 5338046041

Validade: 01/12/2026

Lotes: 5327046041, 5327046043 e 5328046041 Validade: 01/11/2026 Lotes: 5336046041, 5337046041 e 5338046041 Validade: 01/12/2026 NANLAC Comfor 1-3 anos 1,6 kg:

Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2 e 53430460V2

Validade: 01/11/2026

Lotes: 53360460V4, 53370460V1, 53380460V1, 53390460V1, 53390460V2 e 53430460V2 Validade: 01/11/2026 NAN Science Pro Sensitive 800g:

Lote: 5323046041

Validade: 01/08/2027

Lote: 5323046041 Validade: 01/08/2027 Alfamino 400g:

Lote:51060017Y1

Validade: 16/04/2027

Lote: 51540017Y1

Validade: 03/06/2027

Lote: 52720017Y2

Validade: 29/09/2027

O que a toxina causa

Caso consumidos, alimentos contaminados por essa toxina podem causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva), lentidão de movimentos e raciocínio, além da incapacidade de reagir e expressar emoções.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados acima após o consumo de produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.