Hemoce registra recorde de doações de sangue em 2025, o maior desde 1990

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Foto de apoio ilustrativo: ano de 2025 registrou número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce)

Número recorde de doações de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foi registrado em 2025. Dado aponta para 119.100 contribuições, superando as 110.784 bolsas doadas do ano anterior. Resultado é o maior já contabilizado desde o início da contagem na década de 90.

Hemoce é o primeiro hemocentro da América Latina no Registro Internacional de Sangue Raro; ENTENDA



A sede do Hemocentro, em Fortaleza, foi responsável por receber mais de 50% das doações no Estado, com 58.628 bolsas de sangue. Cariri encabeça a lista do levantamento no Interior, por meio de 23.126 arrecadações, seguido das regiões Norte (19.787), Sertão Central (10.702) e Centro-Sul (6.857).

Além de abrigar duas unidades fixas na Capital e cinco no Interior, localizadas nos municípios de Quixadá, Crato, Sobral, Iguatu e Juazeiro do Norte, o Hemoce realiza ainda regularmente coletas externas nos 184 municípios do Ceará. Dessa forma, foram realizadas 772 coletas no ano passado.

A quantidade adquirida é essencial para pacientes em transfusões de sangue, tratamentos de câncer, doenças hematológicas, e necessidade de cirurgias eletivas e de emergência.

“Atingir 119 mil doações em 2025 é uma conquista coletiva e motivo de grande orgulho para todos nós. Esse resultado demonstra que o Ceará avança na construção de uma cultura cada vez mais solidária, na qual a população compreende a importância da doação de sangue como um gesto de amor ao próximo e de compromisso com a vida. Cada doação representa esperança e fortalece nossa missão de salvar vidas em todo o estado”, destaca Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce.

Tecnologia do Hemoce auxilia mais de 11 mil cirurgias em dez anos no CE; SAIBA

De acordo com o órgão, o crescimento no número de doações é consequência do compromisso dos doadores cearenses, o trabalho contínuo das equipes e as estratégias de mobilização e conscientização desenvolvidas.

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal.

Serviço

Fortaleza

Hemoce Sede

Onde: av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo - Fortaleza (CE)

Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17h30min; aos sábados, das 7 às 16 horas; aos domingos, das 7 às 13 horas

Hemoce Praça das Flores

Onde: av. Desembargador Moreira, s/n, Aldeota - Fortaleza (CE)

Quando: de terça a sábado, das 7 às 12h30min e 14 às 16 horas

Mais informações: (85) 99681 7597 (WhatsApp) | (85) 3208 0805 (Telefone)

Interior do Estado

Crato

Onde: rua Coronel Antônio Luís, 1.111, Pimenta - Crato (CE)

Contato: (88) 3102 1260 (WhatsApp) / (88) 3102 1261

Quando: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30min

Juazeiro do Norte

Onde: rua Beata Maria de Araújo, 30, Romeirão - Juazeiro do Norte (CE)

Contato: (88) 3102 1170 (WhatsApp)

Quando: de segunda a sábado, das 7 às 7h15min

Iguatu

Onde: rua Edilson de Melo Távora, s/n, Esplanada II - Iguatu (CE)

Contato: (88) 3581 9408 (WhatsApp)

Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas

Quixadá

Onde: av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340, Planalto Universitário, ao lado da Maternidade Jesus Maria e José - Quixadá (CE)

Contato: (88) 98184 1564 (WhatsApp)

Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas

Sobral

Onde: av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300, Junco. Sobral (CE)

Contato: (88) 3677 1512 (WhatsApp)

Quando: de segunda a sexta, das 7 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 12 horas

Mais informações: portal do Hemoce

Doações

Em 2025, foram 119.100 doações, superando as 110.784 bolsas doadas no ano anterior