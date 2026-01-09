Maranguape realiza Dia D de vacinação contra dengue no dia 17 de janeiro

Foto: Instituto Butantan/Divulgação Estarão disponíveis duas tipos de vacinas contra a dengue, uma para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Já a outra é destinada a pessoas de 15 a 59 anos

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), realiza no dia 17 de janeiro, sábado, o Dia D de Vacinação contra a dengue. A ação ocorrerá das 8h às 16h, abrangendo os 35 postos de saúde do município, além de pontos como a Rodoviária e o Estacionamento do Supermercado Mix Mateus.

Durante o Dia D, duas vacinas contra a dengue estarão disponíveis, conforme a faixa etária:

Vacina Takeda (Qdenga): destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, seguindo o esquema vacinal de duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.

Vacina Butantan-DV: indicada para pessoas de 15 a 59 anos, aplicada em dose única, ampliando a cobertura vacinal do público adulto em Maranguape.

A vacinação é gratuita e ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Selecionado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, Maranguape foi um dos três municípios brasileiros escolhidos para iniciar a aplicação da vacina contra a dengue em dose única.

Além do Dia D, o município contará com ponto de vacinação em formato drive-thru, que funcionará de 17 a 30 de janeiro, de segunda a sábado, das 8h às 16h, exceto nos dias 19 e 20 de janeiro (feriado).

O drive-thru será instalado em frente à Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Praça Senador Almir Pinto, nº 217, no bairro Centro.

Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de Cartão do SUS; CPF; Comprovante de endereço que confirme residência em Maranguape.

No caso de menores de idade, é indispensável a presença de pai, mãe ou responsável legal, com a documentação do menor e do responsável.

Quem não pode se vacinar

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, alguns grupos não estão aptos a receber a vacina, entre eles:

Gestantes;

Pessoas imunossuprimidas;

Crianças e adolescentes que tiveram dengue nos últimos seis meses.

Após esse período, a vacinação pode ser realizada normalmente. Pessoas com sintomas leves de gripe podem se vacinar, desde que não apresentem febre ou sinais mais intensos no dia da aplicação.

