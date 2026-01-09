Trecho da Av. Eduardo Girão passa por obras de requalificação viária

Foto: FERNANDA BARROS INVESTIMENTO total é de cerca de R$ 4,5 milhões

O trecho da avenida Eduardo Girão, em Fortaleza, entre a rua Júlio César e a avenida Aguanambi, estará em obras até o próximo dia 30 de janeiro. As intervenções foram iniciadas nesta semana e objetivam a substituição do asfalto, reconstrução das muretas do canal Eduardo Girão, além de melhorias nos serviços de drenagem e sinalização.

A motivação das obras, segundo a Prefeitura de Fortaleza, é dar mais celeridade ao trânsito no trecho, pelo qual passam diariamente mais de 17.500 veículos, conforma dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Devido a ondulações e desníveis presentes na pista, os carros precisavam percorrê-la com maior cautela, gerando assim mais lentidão e congestionamentos.

"É uma via com grande tráfego de veículos e de transporte público de passageiros também. Ela estava com muita ondulação, diminuindo a velocidade. Para dar escoamento ao trânsito, ela precisava retirar essas ondulações. Por isso que essa semana está sendo feita a fresagem Técnica que utiliza máquinas para "raspar" trechos com asfalto gasto de todo o trecho", explica o titular da Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), André Daher.

Além do ajuste nas ondulações, estão sendo reparadas outras falhas de pavimentação pontuais ao longo da avenida. Francisco Altair, 55, trabalha em uma oficina da Eduardo Girão e comenta que os buracos, em especial os já próximos à avenida Aguanambi, costumam gerar transtorno aos transeuntes.

"Da Luciano Carneiro para lá só o que tem é buraco. Aqui [entorno da rua Júlio César] não tem, mas da Luciano Carneiro até a Aguanambi é buraco demais. Costuma dar até problema no carro, porque a gente não vê o buraco, passa por cima e 'bufo'", conta o capoteiro.

Nesta semana foram iniciadas adequações no sistema de drenagem, raspagem do asfalto e reconstrução das muretas do canal Eduardo Girão, que perderam parte de seus blocos de proteção ao longo da avenida.

Para a próxima semana estão previstas a instalação das novas capas asfálticas e nivelamento das bocas de lobo. Concluída essa etapa, as sinalizações de trânsito da pista serão reforçadas com uma nova pintura, a fim de deixá-las mais visíveis.

O investimento total para a reforma é na casa dos R$ 4,5 milhões.

Obra será feita durante a noite e não tem previsão de interdição da avenida

As intervenções na avenida Eduardo Girão serão realizadas durante os turnos da noite, iniciando às 19 horas e seguindo madrugada adentro. De acordo com a Seinf, a escolha pelo turno visa evitar trânsito na via durante horários de pico.

Mesmo com intervenções em drenagem e na capa asfáltica, não está prevista a interdição de nenhum trecho dos 3,8 quilômetros (km) da avenida. De acordo com a Seinf, estão sendo realizados apenas bloqueios momentâneos na avenida, que não perduram mais que algumas horas.

"Não temos no nosso planejamento necessidade de interdição, a não ser que venha algum evento não esperado para que a gente necessite interditar. No momento as obras estão sendo feitas em um horário mais calmo e as sinalizações de bloqueio de trânsito são pontuais", conclui Daher.

Prazo

Obras serão conduzidas durante a noite para evitar trânsito e devem ser concluídas no dia 30 de janeiro. A avenida passa pelos bairros Jardim América, Benfica, Fátima e Damas