Groaíras registra a maior taxa de homicídios no Ceará em 2025

Foto: Reprodução/Redes Sociais Imagem ilustrativa. Groaíras já havia sido o município mais violento do Estado em 2024

Após anunciar que o Ceará registrou 3.021 homicídios em 2025 — o que significou uma redução no indicador de 7,7% na comparação com 2024 —, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou nessa sexta-feira, 9, os dados de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) ocorridos do ano passado.

Os números permitem identificar que o município de Groaíras, no Sertão de Sobral, apresentou a maior taxa de homicídios no Ceará em 2025. Os 19 assassinatos registrados em Groaíras no ano passado equivalem a um índice de 167,12 CVLIs por 100 mil — o município tem 11.369 habitantes, conforme estimativa de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Groaíras já havia sido o município mais violento do Estado em 2024. Foram 16 homicídios registrados no ano retrasado e uma taxa de 141,43 homicídios por 100 mil habitantes. O segundo lugar ficou com Itarema, no Litoral Oeste do Estado, com 59 assassinatos e taxa de 129,77.

Todos os 19 homicídios ocorridos em Groaíras em 2025 foram qualificados como homicídios dolosos. Entre as vítimas estavam 16 homens e três mulheres. A rivalidade entre facções criminosas apareceu como a motivação dos assassinatos nas três denúncias do Ministério Público Estadual (MPCE) referentes a homicídios em 2025 em Groaíras encontradas por O POVO.

Vizinho a Sobral, Groaíras repete a dinâmica entre as facções daquele município. No caso do duplo homicídio ocorrido no município em 25 de outubro, o MPCE apontou, com base nas investigações da Polícia Civil, que o crime foi praticado por membros do grupo criminoso sobralense conhecido como Irmãos Coragem, que já integrou tanto o Primeiro Comando da Capital (PCC), quanto a Massa Carcerária.

A denúncia narra que as vítimas estavam em um restaurante no bairro Balneário Mangueirão quando os executores chegaram em um carro e afirmaram "querer" Emily Sofia da Silva Melo. "Diante da ameaça, Emilly tentou fugir, sendo alcançada e atingida por diversos disparos", afirmou o MPCE. "Na mesma ocasião, a vítima Ronaldo de Sousa Marques, que também tentou fugir, foi perseguida pelos demais indivíduos sendo igualmente alvo de disparos de arma de fogo". Cinco pessoas foram denunciadas pelo crime.

A disputa entre facções também foi apontada como causa dos homicídios que vitimaram Anderson Sousa Mendes (crime ocorrido em 2 de julho em um bar da localidade de Itamaracá) e Adalberto Vander da Cunha (em 24 de janeiro, no bairro Prefeito Raimundo Antônio Cassimiro).

Outros dois municípios do Sertão de Sobral apareceram na segunda e terceira posições na lista de municípios cearense de maior taxa de assassinatos: Varjota (27 homicídios e taxa de 144,32 mortes por 100 mil habitantes) e Cariré (24 homicídios e taxa de 132,78 mortes por 100 mil).

Foi em Varjota que aconteceu uma das três chacinas registradas no Ceará em 2025: quatro corpos foram encontrados em 2 de dezembro no açude Araras — as outras chacinas ocorridas no ano passado se deram na Barra do Ceará, em Fortaleza (que deixou quatro mortos em 6 de maio) e Itapajé (também quatro mortos, em 31 de julho.

Após Groaíras, Varjota e Cariré, Aratuba, no Maciço do Baturité, foi o município mais violento do ano no Estado. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou a taxa de homicídios mais alta.

Após ser apontada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como a cidade mais violenta do País em 2024, Maranguape teve em 2025 um aumento de 24,70% no número de CVLIs: saiu de 86 para 106 registros.

Outros municípios que apareceram na lista de municípios mais violentos do País em 2024 foram Caucaia (8ª posição), Maracanaú (9ª) e Sobral (12ª). Desses, somente Maracanaú registrou aumento no número de homicídios em 2025: de 166 casos em 2024 para 200 em 2025. Caucaia saiu de 249 para 200 registros e Sobral, de 121 para 112.





Municípios mais violentos

Dez maiores taxas de homicídios gerais

(por 100 mil habitantes)

Groaíras

167,12

Varjota

144,32

Cariré

132,78

Aratuba

131,26

Maranguape

97,58

Amontada

94,20

Graça

84,65

Maracanaú

79,48

Itapiúna

76,93

Choró

72,86

Maiores taxas de homicídios entre os municípios com mais de 100 mil habitantes (há apenas nove com esse porte no Estado)

Maranguape

97,58

Maracanaú

79,48

Caucaia

65

Sobral

51,72

Itapipoca

37,41

Crato

29,49

Fortaleza

28,77

Juazeiro do Norte

25,52

Iguatu

13,64

Dez maiores taxas de homicídios entre os municípios

com mais de 20 mil habitantes

Maranguape

97,58

Amontada

94,20

Maracanaú

79,48

Pacatuba

72,77

Itapajé

71,32

Itarema

67,60

Caucaia

65

Trairi

56,44

Pindoretama

56,18

São Benedito

53,93



Fonte: Levantamento do O POVO com base em dados da SSPDS e do IBGE