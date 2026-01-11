Tutores celebram mutirão gratuito de castração felina em Fortaleza

Foto: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO

Dezenas de cidadãos de Fortaleza visitaram a Areninha do Pirambu, onde está instalado o itinerante Vetmóvel, neste sábado, 10, para submeter seus gatos à cirurgia de castração. Ação gratuita integrou um mutirão voltado aos felinos, promovido pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA).

Os tutores foram distribuídos na sombra enquanto esperavam seu chamado e sentiam a brisa do mar próximo. Todos os atendimentos foram agendados previamente. Karina Freires, de 27 anos, acompanhava o gatinho Fly, de um ano e sete meses. Ela celebrou o fato de ter conseguido uma vaga.

Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo

“Foi ótimo quando entraram em contato. Eu pensei que ia demorar depois que liguei, mas acabou que nem demorou. Eles mandaram mensagem no WhatsApp com informações bem explicativas”, contou a fortalezense.

A moradora da Barra do Ceará “esperava muito” a oportunidade da castração gratuita, “porque nem todo mundo consegue pagar a cirurgia particular. E esse programa [do Vetmóvel] é muito bom para quem não tem condições”.

Karina Freiras, de 27 anos, celebrou o fato de ter conseguido uma vaga para a castração de seu gato, o Fly, de um ano e sete meses Crédito: Nayana Melo

Os tutores agendados para este sábado foram orientados a levar seus gatos em caixas de transporte adequadas. Karina pontuou que a medida é importante “tanto para não estressar eles, deixando eles isolados, quanto para ficar mais confortável quando estiverem sedados”.

O taxista Antônio Eliézio, 64, não tinha caixa de transporte, mas “pegou com uma vizinha”, pois não queria perder a comodidade. “Eu fui agendado, me ligaram avisando que consegui, graças a Deus, e deu tudo certo”.

“Fui bem atendido quando cheguei”, apontou o morador do Pirambu. “Demorou só o suficiente, visto que era uma cirurgia, né?” Eliézio acompanhava um gato macho de um ano e depois meses. Ele comemorou a castração, “porque sei que ele [o gato] vai ficar mais calmo, não vai fugir”.

“Fui procurar saber quanto custava para fazer particular e me assustei”, comentou. “Essa mesma vizinha me avisou desse serviço, aí eu liguei, e deu certo. Já tô indo é para casa”, concluiu ele, com a caixa de transporte ao lado.

Leia mais 10 cuidados com o gato após a castração

Sobre o assunto 10 cuidados com o gato após a castração

Mutirões integram calendário da SMPA

Coordenadora de Gestão de Saúde Animal na SMPA, Kailane Luz participava da organização do mutirão neste sábado, o primeiro do ano. Um total de 120 vagas foram disponibilizadas, das quais 70 eram destinadas a gatos machos e 50, a fêmeas.

A gestora explicou que isso acontece porque a castração de fêmeas “é um pouco mais demorada, e um pouco mais delicada”. Segundo ela, na Clínica Veterinária de Fortaleza, no bairro Passaré, os números são equiparados, com mais vagas para felinas fêmeas disponibilizadas aos tutores.

Kailane afirmou que mutirões de castração devem ser mensais e são organizados no calendário da Secretaria. A iniciativa surgiu, contou ela, a partir de uma demanda reprimida registrada pelo telefone 156.

Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo Fortaleza, CE, BR - 10.01.2026 - Mutirão de castração de felinos no VetMóvel da Areninha do Bairro Pirambu. Foto Nayana Melo/Especial O POVO Crédito: Nayana Melo

“Decidimos construir essa iniciativa para diminuir a fila. As pessoas se inscrevem no 156, essa demanda vai para a secretaria, que então realiza o agendamento e dá orientações necessárias para o procedimento”, explicou.

Ao chegar no mutirão, os animais passam por “avaliação clínica criteriosa”, disse a gestora. “Se for aprovado, ele é castrado. Porque, apesar de ser uma cirurgia eletiva, é preciso ter esse cuidado com a saúde do animal. Depois da castração, há um retorno para retirada de pontos, se necessário”.

Kailane Luz enfatizou que a castração é uma “forma de controle populacional, mas também está ligada ao bem-estar e ao cuidado do animal. Com ela, é possível até prevenir uma série de doenças”. Segundo ela, 17.837 procedimentos do tipo foram realizados em Fortaleza no ano passado.



Contato da SMPA

Para esclarecimento de dúvidas e mais informações sobre castração de animais, a Secretaria Municipal de Proteção Animal disponibilizou os seguintes contatos:

(85) 9 9224-7488

(85) 9 9165-7839

Golden retrievers se unem para quebrar recorde mundial

