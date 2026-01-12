Diversão na Beira Mar: parquinho infantil atrai famílias nas férias

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo ￼PARQUINHO na Beira-Mar. Tatiane Lima, 35, levou o filho, Kauan, 7, para se divertir

Entre o vai e vem de moradores, turistas e corredores, um espaço lúdico à beira mar vem chamando a atenção de quem passa pela orla, principalmente das crianças. Ao lado da Barraca da Boa, no número 2571 na Av. Beira Mar, o vai e vem dos balanços dos pequenos é quem dita o tempo.

O ambiente, que conta com escorregador, gangorra e balançadores, vem sendo uma das paradas obrigatórias para pais e filhos neste período de férias escolares.

Um dos destaques visuais são as pedrinhas coloridas em formato de M&M 's que ficam ao lado do espaço. Vale ressaltar, porém, que esse é um espaço conservado e mantido pela Barraca da Boa, não podendo chegar até elas sem a autorização dos responsáveis.

O POVO esteve no local no sábado, 10, das 17h20min às 18h30min, acompanhando o movimento e conversando com o público que aproveitava o entardecer no local. Foi o caso da Sandra Carvalho, de 45 anos, e funcionária pública.

A técnica em enfermagem estava acompanhada das duas filhas e da neta. Moradora da região há mais ou menos um ano, ela explicou que faz questão de levar sua família que vem do Piauí para aproveitar o cenário paradisíaco, principalmente as crianças para o parquinho da Beira Mar.



"O parque é muito importante no ambiente da orla da praia, pois enquanto os pais estão fazendo as compras ou lancham, tem esse espaço para as crianças brincarem. Foi muito bem pensado em ter feito esse parque", revelou ela.



O clima de diversão e alegria transborda em outras famílias que também estavam aproveitando o momento. É o caso da Francisca Fernandes, de 56 anos, que atua como doméstica em um prédio logo em frente ao espaço infantil.

Parquinho na Beira-Mar. Na foto, Benicio Silva (5 anos), acompanhado da mãe Richele Crisangela (35 anos). Foto Nayana Melo/Especial para O Povo. Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Muito sorridente, ela balançava sua filha, de 35 anos, e o neto, 5, que dividiam um dos balanços, quando foi questionada sobre o que estava achando do parque. “Estou achando ótimo, tem brinquedos que as crianças amam demais. Criança gosta disso!”, declarou alegremente.

Francisca explica que sempre se encontra com a filha na orla da praia para irem juntas para casa, na região do Genibaú. Enquanto dava uma “voltinha”, como ela nos conta, nesse dia específico se depararam com esse espaço colorido e pulsante de diversão. Era a primeira vez da família no local.

Vídeo sobre o parque na Beira Mar viraliza nas redes sociais

Há mais ou menos seis dias, o perfil Viagens em Família, da Biatriz, Victor e o filho do casal, Theo, publicou um vídeo indicando o parquinho para os seus seguidores, alcançando mais de 150 mil visualizações.

Entre os que foram atraídos pela tela do celular estava Ariana Mara, de 35 anos, acompanhada da família, que nos contou como foi sua experiência ao ver o local pessoalmente. “Eu achei bem bonitinho. Achei super legal, porque a gente não fica na Beira Mar só andando, vamos para lá (parque) e ficar um pedacinho”, explicou a dona de casa.



Para ela, o espaço gratuito para a diversão das crianças é mais que importante, pois descentraliza a quantidade de atividades e estabelecimentos comerciais.

"Aqui na Beira-Mar quase não há espaços específicos para crianças, o único que tem fica distante e é ruim para estacionar", observa ela.



“Então, esse parquinho aqui no meio é muito bom por isso, porque a gente não precisa ficar só dando, procurando algumas coisas para fazer. Tem uma coisa para a gente parar”, concluiu.



Na publicação da família, os comentários do vídeo mudam o tom para o alerta: a convivência com animais na areia e a manutenção do espaço.

Fortaleza, CE/BR-Parquinho na Beira-Mar. Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Em um deles, uma mãe explica que seu filho pegou uma micose na areia do local. Em outro, escreveu a seguidora: “muito bonito, porém as pessoas levam os cachorros para fazerem coco na areia, quase em cima das crianças”, dizia outra.

Quando questionada sobre, Ariana revela que não se importa com a presença de animais, mas deixa claro que é de suma importância que o espaço esteja limpo. “Realmente as fezes não são legais. As crianças geralmente já ficam logo sem chinelo e como é areia solta, ocorre de acontecer alguma coisa, como micose”, afirma.



O contraste entre o brilho das redes sociais e o cotidiano é esclarecido pela dona de casa, que ficou surpresa quando chegou ao parquinho, pois não estava exatamente como mostrado no vídeo.



“Quando eu cheguei eu fiquei um pouco… Por conta que não estava tudo perfeito como no vídeo, mas foi só por isso. Estava muito legal, a questão do vídeo, eu gostei”, revelou ela.



Apesar disso, Ariana estava muito feliz e se divertindo com a família. Questionada sobre se voltaria outras vezes, ela comenta: “sim! Viria sim, porque quando eu venho para cá, eu não tenho muito o que fazer. A gente não tem muito o que fazer com a criança, aí tem o parquinho como esse ajuda”, finaliza.



Parquinho na Beira-Mar. Na foto, Yasmin Maria(2 anos), acompanhada da mãe Isabele Silva(32 anos). Foto Nayana Melo/Especial para O Povo Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Real x Digital: visitantes alertam sobre manutenção, segurança e atenção

Apesar de estrategicamente localizado ao lado de um posto de agentes de segurança, o parquinho infantil apresenta desafios de conservação e cuidados. O que deveria ser uma facilidade logística, acaba gerando problemas de higiene.

É o caso de uma das seguidoras do perfil de viagem, que relatou ter presenciado uma pessoa usando inadequadamente a areia para necessidades fisiológicas, fazendo um alerta sobre o cuidado redobrado que os pais devem ter ao visitar o espaço.

Outra questão é a falta de manutenção no local. Até seis dias atrás, o vídeo viral do parque mostrava todos os seus balançadores em operações, entretanto, no último sábado, 10, a reportagem constatou que um deles já estava quebrado.



A limpeza é outro gargalo, com a presença constante de animais que utilizam a areia para dormir e fazer necessidades. Além disso, o corrimão de apoio que as crianças utilizam para subir e depois descer no escorregador, apresentava folga na estrutura, oferecendo risco de queda para os pequenos.



Frequentador assíduo, o entregador Francisco Rafael Santana Maia, de 34 anos, estava acompanhado da esposa Alessandra e do filho, Pedro Rodrigues Maia. Morador do bairro Henrique Jorge, ele explica que não deixa de levar a família para se divertir no parque, mas revela o descaso do local.



"A segurança poderia ser melhor, não é tão seguro, mas o fato de existir já é um ponto positivo. Poderia ter um acompanhamento melhor em relação aos cuidados com os brinquedos”, pondera ele.



"A gente também encontra muitas fezes e mijo de animais no parquinho, poderia ser melhor cuidado, arranjar um espaço melhor para os animais. O local precisa de uma pessoa um pouco mais atenta que cuide melhor, para ficar bom para eles (animais) e também para a gente", analisa.

Opção de lazer infantil é um refúgio para pais e filhos nas férias escolares



Apesar das falhas estruturais, não só o Francisco, mas muitos visitantes que observamos no local deixaram a alegria e diversão prevalecer no espaço.



Com o avanço das tecnologias e a aceleração que as redes sociais promovem na sociedade, o espaço público e gratuito na Beira Mar resiste como refúgio para a criação de memórias fora das telas.



Para Francisco, todo o esforço de atravessar a cidade vale a pena quando observa o sorriso do filho: “É essencial para que meu filho possa adquirir conhecimento e experiências físicas”.