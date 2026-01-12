Grupo é preso por estelionato e 2 toneladas de fios são apreendidas em Fortaleza e Maracanaú

Foto: Divulgação/SSPDS Dez pessoas foram presas acusadas de estelionato, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa

Dez pessoas foram presas em flagrante acusadas de estelionato, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. As capturas aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa sexta-feira, 9, em duas ações distintas em Fortaleza e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF).

A primeira ação prendeu dois homens, de 35 e 41 anos, em uma agência bancária no bairro Conjunto Ceará, na Capital. A investigação revelou que valores de uma empresa, que seriam destinados ao pagamento da folha dos funcionários, haviam sido desviados.

Diante das informações, os policiais civis se deslocaram até a agência bancária, e flagraram a dupla sacando uma alta quantia em dinheiro. Um deles possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos R$ 10 mil em espécie, celulares e um veículo.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), unidade especializada da PC-CE. Eles foram colocados à disposição da Justiça.

A segunda ocorrência prendeu oito homens entre a sexta-feira, 9, e sábado, 10. As capturas aconteceram após agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) tomaram conhecimento de um roubo a uma empresa de telefonia, no qual um grupo armado teria subtraído cerca de duas toneladas de fios de cobre.

De acordo com a PC-CE, com as diligências em curso, os policiais localizaram, em Maracanaú, um imóvel onde o material estava sendo armazenado, além de identificar e prender todos os envolvidos.

Os suspeitos presos têm idades entre 24 e 35 anos e estavam em posse dos fios de cobre, uma caminhonete, um caminhão e um automóvel utilizados na ação criminosa, oito aparelhos celulares, duas armas de fogo, um facão, balaclavas e diversos instrumentos usados para a retirada dos cabos.

Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à DRF, onde acabaram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Eles foram colocados à disposição da Justiça.