Mãe, filha e sobrinha: quem eram as vítimas de acidente em Canindé

Foto: Reprodução/Prefeitura de Boa Viagem ￼DA ESQUERDA para a direita, Vitória Soares, Maria Benoli e Sarah Farias. Vitimas do acidente em Canindé

As três vítimas do acidente registrado em trecho da BR-020, em Canindé, município a 106,54 km de Fortaleza, eram parentes, confirmaram as autoridades. Uma mãe, uma de suas duas filhas gêmeas e sua sobrinha que morreram estavam no mesmo veículo. A segunda irmã gêmea sobreviveu.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) confirmou o parentesco das vítimas e informou que a gêmea sobrevivente foi encaminhada ao Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, a 186,48 km da capital cearense.

Ao todo, três veículos estiveram envolvidos no acidente. Além do Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)e do Instituto Médico Legal (IML) atuaram na ocorrência.

Quem eram as vítimas do acidente em Canindé?

Todas as quatro mulheres envolvidas no acidente eram naturais de Boa Viagem, cidade a 199,84 km de Fortaleza. Além de Viviane Soares dos Santos, de 29 anos, que está internada em estado estável, as vítimas que morreram foram:

Maria Benoli Soares dos Santos , de 64 anos, comerciante e mãe das gêmeas Vitória e Viviane;



, de 64 anos, comerciante e mãe das gêmeas Vitória e Viviane; Vitória Soares dos Santos , 29, filha de Maria e irmã gêmea de Viviane, fisioterapeuta e enfermeira da Uaps Padre Paulo;



, 29, filha de Maria e irmã gêmea de Viviane, fisioterapeuta e enfermeira da Uaps Padre Paulo; Sarah Farias Pimentel, 22, estudante de licenciatura em Química no campus de Boa Viagem do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e monitora do Projeto Profissionalizar e Incluir, da Prefeitura de Boa Viagem.

Em um dos outros dois veículos envolvidos no acidente, um dos ocupantes teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. No terceiro veículo, não houve registro de pessoas feridas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, conhecidos, amigos e colegas das vítimas manifestam pesar e luto pelas mortes. Informações compartilhadas por internautas dão conta de que Maria Benoli era proprietária de um comércio conhecido em Boa Viagem.

Ela também era irmã do secretário municipal de Esporte, Cícero Soares.

Como ocorreu o acidente na BR-020?

Por volta de 16h40min desse sábado, 10, a PRF e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o acidente, que ocorreu no quilômetro 279,2 da rodovia BR-020. Os três veículos envolvidos eram um Chevrolet Ônix vermelho, onde estavam as quatro vítimas; um Fiat Toro Volc e um Fiat Toro Freed.

Conforme registro de ocorrência da PRF, o sinistro se tratou de uma “colisão lateral no sentido oposto”. Mais detalhes de como ocorreu a colisão não foram divulgados até o momento pelas autoridades responsáveis.

Acidente aconteceu em um trecho da BR-020 no município de Canindé Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Prefeitura e escola de Boa Viagem se manifestam

A Prefeitura de Boa Viagem decretou luto de três dias no município devido ao falecimento das mulheres. “A partida dessas vidas, de forma tão repentina, deixa um vazio imenso e comove toda a nossa cidade”, escreveu a gestão.

“Neste momento de profunda dor, nos unimos em solidariedade às famílias, amigos e colegas, desejando conforto, força e fé para atravessar este luto”.

A escola municipal Delfina Vieira da Silva, onde Sarah Pimentel era monitora, manifestou pesar com a morte da jovem. Em publicação no Instagram, a organização clamou que “sua memória permaneça viva entre nós”.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para enfrentar essa perda irreparável”, declarou a escola municipal.

