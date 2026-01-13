7,3 mil equipamentos são entregues para reforçar as investigações da Polícia Civil

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Drones, uniformes, algemas e coletes foram entregues à Polícia Civil do Ceará para reforçar ações investigativas

Foram entregues mais de 7,3 mil equipamentos entre uniformes e itens de proteção para reforçar as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A entrega aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 12, pelo governador Elmano de Freitas (PT), na Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Os equipamentos incluem 25 drones, 1.122 jaquetas, 5 mil capas de chuva, 50 uniformes destinados à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), responsável por operações de alta complexidade da PC-CE, 40 plates Coletes mais rígidos que o normal balísticos para a Core e 1.095 algemas.

Os equipamentos buscam ampliar a capacidade operacional das investigações e melhorar as condições de trabalho aos agentes que atuam nas ações de investigação e operações especializadas da corporação. Foram investidos mais de 3 milhões de reais com os equipamentos.

De acordo com o chefe do Executivo, há uma estratégia de segurança pública baseada no fortalecimento institucional, que combina o uso de tecnologias, como drones com sensores térmicos e o aumento do contingente policial por meio de novos concursos e convocações.

“Tudo isso está sendo feito para dar condições às nossas forças, para que nós possamos alcançar o resultado, que a busca do resultado fundamental é reduzir homicídio, é prender ainda mais os faccionados do estado do Ceará”, disse o governador.

Conforme o delegado-geral, da PC-CE, Márcio Gutierrez, os equipamentos vão trazer mais segurança para os policiais. “São equipamentos que vão trazer mais segurança e mais proteção para os nossos policiais. São coletes realmente apropriados para enfrentamento mais duro e mais direto contra criminosos também fortemente armados”, disse.

O delegado destacou que o uso de drones aumentou o trabalho investigativo da Polícia Civil, principalmente na captura de foragidos fora do Estado. Ele afirmou que esses equipamentos podem ser utilizados durante a noite, especialmente em regiões de mata, uma vez que são equipados com sensores de calor.

Os drones serão destinados à Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e aos setores de inteligência da Polícia Civil. Os equipamentos possuem tecnologia de câmeras térmicas e autonomia de quase uma hora de voo, de acordo com o oficial investigador da corporação, Thiago Santos.

Ainda segundo o investigador, os drones vão ajudar as equipes que atuam na rua, tanto na localização de procurados pela Justiça quanto para o auxílio de pessoas, levantamento de alvos e na geolocalização de residências que podem esconder foragidos. Também destacou atuação na captação de imagens em busca de veículos que estejam fugindo de um cerco policial”, pontuou Thiago.

Para Elmano, ainda é preciso fazer o trabalho repressivo diante da atuação das facções criminosas no Estado. “Enfrentamos organizações criminosas, poderosas que não estão preocupadas com emprego, elas estão preocupadas em traficar e ameaçar o cidadão e nós temos que enfrentá-la”, disse.

Ao ser questionado sobre os resultados dos indicadores criminais, especialmente a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) registrada no ano passado, o governador Elmano afirmou que os avanços ainda precisam ser ampliados. “Precisamos aumentar muito a diminuição dos índices que alcançamos no Ceará”, declarou.

O Ceará encerrou o ano passado com redução de 7,7% em mortes violentas, com 3 mil mortes. É a primeira redução em dois anos. Na série histórica, o Estado apresentou, inicialmente, queda nos registros, seguida de estabilidade nos anos de 2022 e 2023, quando foram contabilizadas 2,9 mil mortes a cada ano.

Em 2024, os números voltaram a subir, alcançando 3,2 mil crimes violentos, que incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Além da redução deste ano no estado, a Capital também apresentou resultados positivos nos homicídios, com redução de 11% em 2025.

Elmano, no entanto, reconheceu que o resultado dos indicadores dá confiança que a gestão está no caminho certo. Mas, para alcançar números melhores, o governador afirmou ações, entre elas, o aumento do efetivo policial, aproximação do Ministério Público e do Poder Judiciário e destacou a aprovação da lei anti-facção, projeto que tramita no País.

Conforme o Governo do Estado, de 2023 até o momento foram ampliados os investimentos em segurança pública, elevando de 34 mil para 42.472 o número de equipamentos entregues às forças de segurança.

Além disso, o efetivo também foi reforçado com a nomeação e a formação de mais de 3 mil novos agentes, dos quais 1.945 passaram a integrar a PMCE e 428 a Polícia Civil. Com a abertura de 2.124 vagas em concursos públicos, a expectativa é de um novo avanço no aumento das corporações.

