Ciclo Carnavalesco Fortaleza 2026: mais de 5 mil agentes de segurança irão atuar nos polos

Prefeitura de Fortaleza divulga o plano operacional para o Carnaval de 2026

A animação para o Carnaval de Fortaleza no ano de 2026 começou ainda no início de janeiro, com as festas de Pré-Carnaval. Nessa quarta-feira, 14, foi divulgado o plano operacional para a festividade, que se inicia nesta sexta-feira, 16. Durante a coletiva, foram divulgadas estratégias de segurança, trânsito, saúde e fiscalização.

Carnaval 2026: Fortaleza terá aplicativo com programação; CONFIRA

Conforme a secretária da Cultura, Helena Barbosa, foram feitas duas reuniões para montar o plano e partes mais complexas. "É uma diretriz que a gente pense a Capital como de todos, então cabe a nós, pensar nas políticas públicas de forma múltipla", declarou durante a coletiva.

Conforme ela, em polos menores é esperado um público entre 2 mil e 2.500 pessoas. Já em polos maiores — como Mercado dos Pinhões, Mocinha, Aerolândia e Benfica, a expectativa é de 5 mil foliões. "A ideia é que a gente chegue a 1.6 milhão de pessoas celebrando o Carnaval".

Carnaval Fortaleza 2026: Mais de 5 mil agentes de segurança pública atuarão nas ruas

Serão mais de 5 mil agentes de segurança pública atuando no Pré-Carnaval e Carnaval, em todos os 25 polos da Capital

Conforme o titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio de Oliveira, destacou a integração entre forças de segurança do Estado e rede municipal: "Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros (...) Dimensionamos os efetivos levando em consideração o púbico".

Conforme ele, serão utilizadas horas extras e guardas municipais e policiais militares irão trabalhar durante as folgas, para que "todos os polos sejam cobertos".

Em números, mais de 2.400 guardas municipais estão em operação, contando com ferramenta de videomonitoramento. "Serão utilizadas 12 base móveis da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) nos 25 polos de Carnaval".

Além disso, haverá policiamento a pé, viatura, CPRAIO e montado. Do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), serão 40 bombeiros, sendo 10 por dia — 8 volantes a pé e 2 em ambulância, na avenida Domingos Olímpio.

Carnaval Fortaleza 2026: confira esquema de trânsito, saúde e limpeza

Luiz Sérgio Menezes da Costa, titular da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), afirmou que 180 agentes estão presentes nos polos a cada semana de festividade.

"Será divulgado [um plano operacional] para que as pessoas saibam onde pode ou não estacionar, e demais desvios e bloqueios. Não vamos deixar de fazer blitz e Lei Seca durante o Carnaval".

As ações de fiscalização não serão implementadas somente nos polos, mas também em outros pontos na Cidade.

O presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, declarou que haverá reforço da frota no Aterro da Praia de Iracema e Domingos Olímpio.

"Trabalhamos em conjunto com a AMC, fazendo desvios nas linhas, tanto para que as pessoas utilizem a Cidade tanto o funcionamento normal. Cada polo vai ter, pelo menos, 10 linhas. Mas há polos que tem 40 linhas operantes".

Além disso, o horário de funcionamento será ampliado, com frotas rodando até às 3 horas da manhã. Não haverá linhas especiais durante o ciclo carnavalesco: "A gente coloca uma frota reserva de plantão e as equipes nos terminais medem como está a demanda em cada um dos polos", explicou George.

Aterro da Praia de Iracema, Domingos Olímpio e Benfica contarão com Postos Médicos Avançados (PMA)
Carnaval em Fortaleza será descentralizado e ocorrerá em 25 polos

A secretária de Saúde Riane Azevedo, afirmou que os postos médicos avançados feitos no Réveillon, também serão replicados durantes as festividades carnavalescas: "Nós vamos ter na Praia de Iracema, av. Domingos Olímpio e Benfica (...) E a Cidade da Criança vai contar com o Samuzinho", explicou ela.

Nas unidades avançadas, equipamentos como desfibrilador, ventilador e equipamentos de emergência, serão utilizados para atender demandas médicas.

Em relação à limpeza da Cidade, o titular da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Francisco José de Abreu Machado, informou que cerca de 560 garis e fiscais estão atuando nos polos: "Além disso, serão 85 catadores fazendo o recolhimento do material durante o evento".

Serão colocadas pulseiras de identificação nas crianças, como medida preventiva para casos de possível desaparecimento. Ao todo, 301 profissionais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) atuarão nas festividades Pré-Carnaval, e 208 no Carnaval.

Vendas

Segundo a Prefeitura, mais de 700 permissionários serão cadastrados nas 12 Regionais

da Cidade