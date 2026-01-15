Foto: FERNANDA BARROS ￼FERRAMENTA Nina deve ser modernizada em 2026

A ferramenta Nina, canal que recebe denúncias de importunação sexual nos ônibus, paradas de ônibus e terminais de Fortaleza, registrou um total de 170 denúncias de importunação sexual ao longo de 2025.

Conforme dados da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a ocorrência mais recorrente nas denúncias feitas pelas vítimas durante o período foi encoxar ou apalpar, com 78 registros.

Há ainda registros de intimidação (31), pessoas se exibindo (27), registro de fotos não autorizadas (9) e outros tipos de situações não especificadas (45).

Dessas denúncias, 115 foram realizadas no momento do ocorrido e outras 55 depois do ocorrido. A maior incidência de casos ocorreu dentro dos ônibus, seguida das paradas de ônibus e dos terminais de integração.

Os dados de gênero ainda apontam que 130 denúncias foram feitas por mulheres, 16 por homens e 3 por pessoas trans. Outras vítimas optaram por não informar o gênero. A faixa etária das denunciantes varia entre 15 e 49 anos.

Em comparação com anos anteriores, os números apresentam oscilações. Em 2024, a plataforma recebeu 197 denúncias; em 2023, foram 296 registros; e, em 2022, 167 casos. A secretária da Mulher de Fortaleza, Fátima Bandeira, explica que essa variação está diretamente relacionada ao nível de divulgação da ferramenta ao longo dos anos.

“Não é que ela esteja tendo uma diminuição; ela tem uma oscilação”, afirma a secretária. “A Nina existe desde 2019. No primeiro ano de existência da Nina, foram mais de 3.000 denúncias. Como foi o lançamento, todo mundo divulgou e, na época, houve uma grande procura. Cada vez que a gente faz algum movimento com ela, a gente vê um aumento nas denúncias”.

Em 2025, segundo a secretária, não houve uma campanha nova de divulgação da ferramenta, mas reaproveitamento de materiais antigos em períodos pontuais.

Ela explica, contudo, que o objetivo central da ferramenta não é apenas registrar denúncias, mas evitar que o assédio aconteça. “Ela é um alerta: olha, aqui dentro desse ônibus tem uma ferramenta que eu vou utilizar e, se você me assediar, eu vou denunciar.”

Casos de importunação sexual podem ser denunciados por meio do aplicativo Meu Ônibus ou diretamente pelo número de Whatsapp 85 93300.7001.

Maior parte dos denunciantes na plataforma Nina são mulheres Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza deve ampliar ferramenta para “Super Nina” em 2026

Conforme a secretária Fátima Bandeira, na próxima terça-feira, 13, a Secretaria da Mulher e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) devem firmar um termo de cooperação para a modernização da ferramenta Nina.

O projeto-piloto da Nina foi lançado em março de 2019. Em 2022, a ferramenta foi atualizada para o Whatsapp em 2022, chegando à versão da NINA 2.0. Com o nome “Super Nina”, a nova atualização de 2026 busca facilitar e agilizar o acesso à denúncia.

“Antes, ela [vítima] tinha que tirar uma foto e preencher um cadastro enorme para que a informação chegasse até a gente. Então, nós simplificamos todo esse processo, e hoje a denúncia é imediata”, afirma.

A tecnologia foi aprimorada em parceria com a startup Super Nina, responsável pela tecnologia. Após o acionamento da plataforma, a mulher pode ser encaminhada, se desejar, para atendimento psicossocial com equipe multiprofissional da Secretaria da Mulher.

Ainda em fase de estudos, outro protocolo prevê que, após o acionamento da Super Nina, uma equipe de segurança avalie a ocorrência para definir a melhor forma de atuação, incluindo, se necessário, a abordagem direta ao ônibus.

O atendimento pode ser realizado pelo Grupo Especializado Maria da Penha (GEMP), da Guarda Municipal (GMF), ou, na ausência de equipes especializadas, por uma viatura mais próxima do território. “A gente quer que ela possa ser atendida no local e na hora da ocorrência”, explica Fátima Bandeira.

A abordagem, no entanto, não ocorre automaticamente em todos os casos. Conforme a secretária, cada denúncia deve passar por uma avaliação de risco e urgência. Nas situações que não representem perigo iminente para as vítimas, o acolhimento ocorrerá no terminal, após a vítima descer do coletivo.

Expansão para metrô de Fortaleza

Em dezembro de 2025, a plataforma Nina foi ampliada para atender também ocorrências nas linhas de VLT e metrô que atendem a Capital e parte da Região Metropolitana (Caucaia, Maracanaú e Pacatuba).

O atendimento ao sistema metroviário já está em funcionamento e foi viabilizado por meio de parceria entre a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Secretaria das Mulheres do Estado do Ceará (SEM).

O serviço, disponibilizado aos passageiros das linhas Sul, Nordeste e Oeste, pode ser contatado pelo WhatsApp, no número (85) 93300-7001. Outra opção é o QRCode de acesso direto.

COMO DENUNCIAR

Aplicativo Meu Ônibus

Número de WhatsApp

85 93300 7001

Expansão para metrô e VLT

Suporte

Nina em números

Tipos de ocorrências

Encoxar ou apalpar: 78

Intimidação: 31

Pessoas se exibindo: 27

Fotos não autorizadas: 9

Outros tipos de situações não especificadas: 45

Por gênero

130 denúncias foram feitas por mulheres

16 por homens

3 por pessoas trans

Outras vítimas optaram por não informar o gênero

Histórico

2024: 197 denúncias

2023: 296 registros

2022: 167 casos