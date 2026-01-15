Primeira ILPI municipal de Fortaleza será inaugurada até março, diz Prefeitura

Foto: FCO FONTENELE Foto de apoio ilustrativo: primeira ILPI municipal de Fortaleza deve ser inaugurada até março

A primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) municipal de Fortaleza deve ser inaugurada até março de 2026. Equipamento, previsto anteriormente para ser entregue em setembro do ano passado, passa a ter nova previsão de entrega para este primeiro trimestre.

Informação é da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e foi divulgada ao O POVO nesta terça-feira, 13. Junto a instituição também deve ser inaugurado o Centro Dia Idoso, que fez parte das promessas de gestão do prefeito Evandro Leitão (PT).

Equipamentos vão funcionar próximos, no mesmo espaço. De acordo com Vejuse Oliveira, coordenadora executiva da Coordenaria Especial da Pessoa Idosa da SDHDS, a ILPI está em fase de "finalização da estrutura física", de compra de equipamentos e de contratação de profissionais.

Enquanto a instituição vai acolher integralmente, o Centro deve funcionar como um espaço onde a família pode levar o idoso para passar o dia e retornar para casa ao fim dele, recebendo cuidados necessários.

"É algo extremamente importante porque Fortaleza é uma das cidades que tem um índice de envelhecimento alto e os cuidados continuados da pessoa idosa tem se intensificado muito. Temos um índice de desigualdade social muito alto [...] Temos um número relativamente alto de pessoas que precisam de um cuidado continuado. As famílias estão cada vez menores", pontua.

"Isso traz uma possibilidade de harmonia familiar, o cuidado contínuo é muito desgastante e a família precisa ter esse apoio, e o Estado tem esse esse papel", completa.

O POVO questionou a SDHDS sobre o motivo das obras não terem sido finalizadas em setembro, como havia sido anunciado anteriormente. Em resposta, a assessoria informou que prazo foi estendido em razão das obras, mas afirmou que elas "estão avançadas".