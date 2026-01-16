Ceará registra 1.302 acidentes de trânsito e 171 óbitos em rodovias federais em 2025

Foto: AURÉLIO ALVES ￼PERÍODO de férias em 2025 registrou maior número de acidentes

O Ceará registrou 1.302 acidentes de trânsito nas rodovias federais (BRs) que cortam o Estado em 2025, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Isso representa uma média de 3,6 acidentes por dia ao longo do ano. Os sinistros resultaram em 1.429 pessoas feridas, entre ferimentos leves e graves, além de 171 óbitos.

O quantitativo de 2025, contudo, é 13,3% menor em relação a 2024, quando foram registrados 1.502 acidentes de trânsito nas BRs. O número de óbitos também caiu de 185 (2024) para 171 (2025), uma redução de 7,6%.

O histórico de ocorrências de trânsito da PRF ainda mostra que, desde 2021, há uma queda de 15,6% no número de acidentes e 7,1% de óbitos.

O primeiro semestre de 2025 concentrou a maior parte dos acidentes, com destaque para junho, que registrou o maior número de ocorrências do ano (147) além do pico de feridos (162). O mês de julho também registrou índices expressivos, com 136 acidentes e 153 feridos.

O aumento nesses meses pode ser associado a intensificação do fluxo de veículos no períodos de férias.

“Principalmente com as viagens em família, com crianças; além do fluxo que já é natural das rodovias federais, com veículos maiores, veículos de carga. Tudo isso, de alguma forma, acaba contribuindo diretamente para o aumento dos casos de ocorrências de sinistros de trânsito”, comenta o policial rodoviário federal Lucas Mourão.

Quantitativo por mês de acidentes de trânsito em rodovias federais em 2025

Janeiro - 109 acidentes e 11 óbitos

Fevereiro - 103 acidentes e 18 óbitos

Março - 112 acidentes e 17 óbitos

Abril - 112 acidentes e 16 óbitos

Maio - 122 acidentes e 11 óbitos

Junho - 147 acidentes e 18 óbitos

Julho - 136 acidentes e 14 óbitos

Agosto - 124 acidentes e 17 óbitos

Setembro - 79 acidentes e 7 óbitos

Outubro - 81 acidentes e 12 óbitos

Novembro - 82 acidentes e 13 óbitos

Dezembro - 95 acidentes e 17 óbitos

De acordo com o PRF Lucas Mourão, o excesso de velocidade aparece como a principal irregularidade nas vias. “Foram mais de 44 mil autuações por velocidade incompatível, o que significa que, a cada três infrações registradas, uma estava diretamente relacionada ao excesso de velocidade”, afirma.

Outra conduta que chama a atenção, conforme o policial, é a ultrapassagem em local proibido. “Tivemos mais de 5.500 casos de ultrapassagens proibidas identificadas ao longo de 2025. É uma infração extremamente grave, especialmente quando associada ao excesso de velocidade”, destaca.

Esse tipo de comportamento está diretamente ligado aos acidentes mais letais registrados no Estado. “As colisões frontais, que são os acidentes mais fatais aqui no Ceará, via de regra acontecem após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida”, pontua.

O policial também chama atenção para as características da malha viária federal cearense.

“Boa parte da nossa malha viária federal aqui é formada por rodovias de pista simples. São rodovias mais estreitas, que têm os fluxos opostos separados apenas por uma pintura no asfalto. Quando se realiza uma ultrapassagem em local proibido, o condutor acaba assumindo todos os riscos dessa irresponsabilidade”, conclui.

Histórico de 2021 a 2025

2021



Total de sinistros: 1.543

Sinistros com mortes: 167

Sinistros graves: 546

Feridos (leves e graves): 1.654

Óbitos: 184

2022

Total de sinistros: 1.373

Sinistros com mortes: 130

Sinistros graves: 475

Feridos (leves e graves): 1.569

Óbitos: 148

2023

Total de sinistros: 1.363

Sinistros com mortes: 129

Sinistros graves: 487

Feridos (leves e graves): 1.606

Óbitos: 137

2024

Total de sinistros: 1.502

Sinistros com mortes: 169

Sinistros graves: 587

Feridos (leves e graves): 1.737

Óbitos: 185

2025

Total de sinistros: 1.302

Sinistros com mortes: 153

Sinistros graves: 494

Feridos (leves e graves): 1.429

Óbitos: 171

Ocorrências nas BRs

