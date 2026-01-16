Ceará registra chuva em 32 municípios; confira previsão

Ceará tem 32 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas dessa quinta, 15. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Previsão do tempo no Ceará: chuvas isoladas e temperaturas até 38°C
Ainda conforme a Fundação, há condições para céu parcialmente nublado a poucas nuvens, com ocorrências de chuvas isoladas no Estado, até esta sexta-feira, 16.
Pluviosidade deve ocorrer na madrugada e início da manhã no litoral. Enquanto isso, acumulados podem suceder no fim da tarde, noite e madrugada nas macrorregiões do Cariri, Jaguaribana, sul e oeste do Serão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité.
Possibilidade pluviométrica deve acontecer de forma fraca e isolada na Capital, com chance de tempo predominantemente estável.
De acordo com o Órgão, o motivo das chuvas previstas continuam sendo as áreas de instabilidades oriundas do Leste da Região Nordeste do Brasil, e do Oceano Atlântico, associadas a efeitos locais.
Em relação a temperatura, os valores máximos previstos continuam entre 34°C e 38°C nas localidades nas macrorregiões Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte, enquanto nas demais devem variar entre 30°C e 34°C.
Picos em Fortaleza podem ser de 25°C a 33°C, já em sua Região Metropolitana (RMF) pode figurar entre 22°C a 34°C.
Adiante a direção predominante da origem do vento no período é de Leste, podendo variar de Sudeste para Nordeste. A velocidade máxima fica em torno de 40 a 50 km/h em todas as macrorregiões.
A umidade relativa, deve ter valores mínimos variando de 25% a 40% em grande parte do Interior cearense, ficando a faixa litorânea com valores superiores a 50%.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará
Quinta-feira, 15
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Litoral Norte;
Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
Sexta-feira, 16
Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, no Litoral Norte no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e centro da Jaguaribana;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Carri e Jaguaribana.
Sábado, 17
Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém e no Litoral Norte;
Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Carri e na Jaguaribana.