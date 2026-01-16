Ceará registra chuva em 32 municípios; confira previsão

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Foto de apoio ilustrativo: Ceará tem 27 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas desta quinta, 15

Ceará tem 32 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas dessa quinta, 15. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri.

Iguatu registrou o maior índice, com 31 milímetros (mm).

Segundo dados da Funceme, as demais localidades foram Icó (20 mm), Guaramiranga (12, 6 mm), Orós (11 mm), Cariús (9 mm) e Itapiúna (8 mm).

Ainda não há pluviosidade em Fortaleza.

Previsão do tempo no Ceará: chuvas isoladas e temperaturas até 38°C

Ainda conforme a Fundação, há condições para céu parcialmente nublado a poucas nuvens, com ocorrências de chuvas isoladas no Estado, até esta sexta-feira, 16.

Pluviosidade deve ocorrer na madrugada e início da manhã no litoral. Enquanto isso, acumulados podem suceder no fim da tarde, noite e madrugada nas macrorregiões do Cariri, Jaguaribana, sul e oeste do Serão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Possibilidade pluviométrica deve acontecer de forma fraca e isolada na Capital, com chance de tempo predominantemente estável.

De acordo com o Órgão, o motivo das chuvas previstas continuam sendo as áreas de instabilidades oriundas do Leste da Região Nordeste do Brasil, e do Oceano Atlântico, associadas a efeitos locais.

Em relação a temperatura, os valores máximos previstos continuam entre 34°C e 38°C nas localidades nas macrorregiões Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e no Litoral Norte, enquanto nas demais devem variar entre 30°C e 34°C.

Picos em Fortaleza podem ser de 25°C a 33°C, já em sua Região Metropolitana (RMF) pode figurar entre 22°C a 34°C.

Adiante a direção predominante da origem do vento no período é de Leste, podendo variar de Sudeste para Nordeste. A velocidade máxima fica em torno de 40 a 50 km/h em todas as macrorregiões.

A umidade relativa, deve ter valores mínimos variando de 25% a 40% em grande parte do Interior cearense, ficando a faixa litorânea com valores superiores a 50%.

Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no Ceará

Quinta-feira, 15

Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Litoral Norte;

Tarde: céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 16

Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém, no Litoral Norte no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, no norte do Sertão Central e Inhamuns e centro da Jaguaribana;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Carri e Jaguaribana.

Sábado, 17

Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, do Litoral do Pecém e no Litoral Norte;

Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Maciço de Baturité;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Carri e na Jaguaribana.

Dez maiores chuvas por posto do dia



Iguatu (Posto: AÇUDE DO GOVERNO): 31 mm;

Icó (Posto: ICÓ): 20 mm;

Icó (Posto: CASCUDO): 15 mm;

Guaramiranga (Posto: GUARAMIRANGA): 12, 6 mm;

Iguatu (Posto: BAÚ): 12 mm;

Iguatu (Posto: AEROPORTO): 12 mm;

Orós (Posto: GUASSUSSÊ): 11 mm;

Cariús (Posto: CARIÚS): 9 mm;

Itapiúna (Posto: FAZENDA BOA VISTA): 8 mm;

Iguatu (Posto: RIACHO VERMELHO): 8 mm.



