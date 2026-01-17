Todos as 184 cidades do Ceará terão "Dia D" de vacinação neste sábado, 17

Foto: Samuel Setubal ￼VACINA Butantan-DV foi desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue

O Ceará terá um "Dia D" de vacinação neste sábado, 17. Ao todo, cerca de 30 vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização (PNI) estarão disponíveis em todos os 184 municípios do Estado.

Entre os imunizantes aplicados neste fim de semana estarão vacinas como a do Papilomavírus Humano (HPV), hepatites e dengue.

Essa última, em específico, terá duas vacinas disponíveis, sendo a primeira destas a Qdenga, que já era aplicada desde 2024 em 27 municípios do Estado para jovens de 10 a 14 anos. A partir deste sábado, ela estará disponível para o público da faixa etária em todas as cidades cearenses.

Junto à Qdenga, o outro imunizante imunizante contra a dengue ofertado será o Butantan-DV, desenvolvido pelo Instituto Butantan.

Essa, entretanto, estará disponível apenas para pessoas de 15 a 59 anos de Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que participa do programa piloto de aplicação da vacina elaborado pelo Ministério da Saúde (MS), junto a Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).

O dia D realizado este fim de semana visa blindar as crianças contra a dengue e outras doenças antes da volta às aulas, que acontece no próximo mês de fevereiro.

"Teremos um dia de mensal justamente para que os municípios possam garantir a vacinação nesse processo de volta às aulas escolares, no sentido de atualizar o esquema de vacinação dessas crianças e adolescentes. E aí aproveita a vacina aproveita e toma a vacina da dengue, do HPV, da hepatite...", explica a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges.

Mais de 60 mil pessoas devem ser imunizadas em Maranguape



Entre 60 e 63 mil pessoas entre 15 e 59 anos de idade deverão ser imunizadas contra a dengue durante o projeto de aplicação piloto em Maranguape. Iniciada neste sábado, a previsão é de que a campanha perdure até o dia 31 de janeiro, em todas as salas de vacinação do município.



Das 65 mil doses projetadas para chegarem ao Ceará neste primeiro momento, cerca de 25 mil já estão no Estado, e mais imunizantes devem ser enviados até o fim da campanha.

"A perspectiva é que a gente tenha uma capacidade de produção cada vez maior. E aí, nessa capacidade de produção maior, ampliar cada vez mais para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde está realmente fortalecendo essa estratégia de combate da dengue. É uma doença grave que pode causar hospitalização, internação e até óbito, principalmente em pessoas mais suscetivas", pontua Borges.

Bem sucedido o piloto nesses três municípios, a vacinação com a Butantan-DV poderá ser expandida para outros públicos em todo o País.

Ainda não há confirmação oficial de como será o fluxo dessa expansão, mas a tendência é de que os primeiros a serem vacinados sejam os profissionais da saúde, seguidas por pessoas com comorbidades, e depois público geral, em escala decrescente de idade.

No momento, o imunizante ainda não recebeu autorização para ser aplicado em pessoas acima de 60 anos e aguarda liberação do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo a ser vacinado.

"A perspectiva é que a gente avance primeiro para os profissionais da saúde da atenção primária, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e posteriormente possa fazer de forma escalonada, iniciando pela faixa etária mais alta, ou seja, a faixa que tem maior risco de adoecimento e depois baixando até a faixa de até 15 anos de idade para todos os municípios brasileiros", conclui a coordenadora.

Imunizante contra a dengue

