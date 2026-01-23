Da sala de aula ao Enem: estudante do Ceará alcança nota mil na redação

Foto: Divulgação/SAS Educação ￼LARYSSA Ribeiro considera a redação o o seu ponto forte

O sonho chegou na infância — ela segurava a miniatura de uma maleta médica e consultava as bonecas dispostas ao redor. O ímpeto de transpor o desejo em realidade, solidificado no Ensino Médio, impulsionou a rotina acadêmica de Laryssa Melo Ribeiro que, aos 19 anos, conquistou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme O POVO noticiou, outro inscrito no Enem do Ceará também conseguiu nota 1000

A trajetória segue a narrativa de outros estudantes que alcançaram o feito nos anos anteriores, com uma estrutura voltada ao treino constante da escrita, considerada o “ponto forte” de Laryssa. Apesar do conforto entre as palavras, chegar à nota mil ainda foi motivo de surpresa.

“Em 2025, no ano passado, foi o meu primeiro ano de cursinho e eu realmente não esperava. A redação sempre foi o meu ponto mais forte, então, não estava com uma esperança de (nota) mil mesmo… Eu esperava, assim, uma nota boa”, descreve a aluna.

Se o resultado foi inesperado, o tema, intitulado “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, já não surpreendeu Laryssa. Semanalmente, escrevia suas redações com temáticas variadas para a correção dos professores.

Estudante de Medicina do Ceará conquista mil na redação do Enem | SAIBA MAIS

Estudante do CE alcança nota mil na redação: trajetória de preparação

Ela elogia a estrutura de seu cursinho, do Sistema Ari de Sá, que havia apresentado um assunto relacionado anteriormente. O repertório auxiliou na construção do texto, incluindo uma citação à Lei Orçamentária Anual (LOA) e o subfinanciamento no setor de fiscalização ao direito dos idosos.

“Eu gostei bastante e foi leve para conseguir desenvolver. Demorei um pouquinho, mas depois que eu fui colocando o primeiro e o segundo parágrafo, consegui desenvolver melhor”, comenta.

Em retrospecto, Laryssa é categórica sobre o “método” capaz de alçar os outros estudantes à nota máxima na redação: estudar bastante. O conselho acompanha um aviso — “Às vezes temos que deixar algumas coisas de lado, alguns prazeres, algumas diversões e saídas com os amigos, para poder estudar”.

Universitário atinge nota máxima

O estudante Carlos Eduardo Gomes, 21 , mesmo já aprovado no curso de Medicina, persistiu até alcançar a nota máxima na redação em 2025. Natural de Mombaça, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, em 2022, participou da 4ª edição do projeto “Enem: Chego Junto, Chego a 1.000”, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará, e se destacou ao ficar entre os 23 estudantes premiados em todo o Estado, após ser campeão da etapa regional do concurso.

Sisu 2026 no Ceará: VEJA as notas de corte da segunda parcial



Sonho

A estudante aguarda o resultado do Sisu para realizar o desejo de cursar Medicina

EXTRA

Acesse para ler sobre Carlos Eduardo Gomes, que, em 2022, participou do 4º "Enem: Chego Junto, Chego a 1.000", promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc)