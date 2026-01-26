Braço direito de "Skidum" é preso em Jericoacoara

Foto: Divulgação/SSPDS Suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará

Um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, apontado como braço direito de "Skidum", foi preso em Jijoca de Jericoacoara, a 262,83 quilômetros de Fortaleza, no sábado, 24. O suspeito, de 25 anos, tinha três mandados de prisão em aberto contra os crimes de homicídio e organização criminosa.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o alvo, identificado como Lucas Lima de Almeida, estava escondido no Rio de Janeiro e, ao retornar ao Ceará, foi preso pela equipe policial.

Ainda segundo a corporação, ele seria o braço direito de Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Skidum ou Fiel, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) no bairro Pirambu e integrante da lista dos criminosos mais procurados do Ceará.

O POVO mostrou que Skidum estaria escondido em comunidades no Rio de Janeiro há pelo menos três anos. Na região, ele teria assumido cargo importante na hierarquia do CV, além de continuar ordenando ações criminosas na região do Grande Pirambu com apoio de aliados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o suspeito preso possui extensa ficha criminal, com registros por homicídio, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além de contravenção penal e descumprimento de medida sanitária.

A prisão dele foi efetuada por equipes da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Núcleo de Operações (NO/DHPP) e do Departamento de Polícia do Interior Norte e com o Departamento de Inteligência (DIP/PCCE) com apoio de recursos tecnológicos. As investigações contra o alvo seguem em andamento.

